📈 Semler Scientific cae un 10% en la venta de deuda convertible; plan de compra de Bitcoin por 75 millones de dólares

Semler Scientific, una empresa de tecnolog铆a sanitaria, ha anunciado planes para recaudar 75 millones de d贸lares a trav茅s de una oferta de bonos convertibles para financiar compras adicionales de Bitcoin. Esta decisi贸n se alinea con la estrategia de la empresa de utilizar la criptomoneda como parte de su reserva de tesorer铆a. Incluso el aumento de Bitcoin de m谩s del 2,5% hoy no detiene las ca铆das de las acciones de Scientific de Semler hoy. Hasta ahora, Semler Scientific posee 2.321 Bitcoins, que, al precio actual de Bitcoin de alrededor de 105.000 d贸lares, est谩n valorados en 241 millones de d贸lares. En particular, la empresa ha informado de un beneficio no realizado聽de 29 millones de d贸lares en sus tenencias de Bitcoin. Los nuevos fondos permitir谩n a Semler continuar con su acumulaci贸n de Bitcoin mientras apoya otras actividades corporativas.

Inspirada por Microstrategy, Semler est谩 siguiendo la "estrategia de Bitcoin" en una empresa reconocida por su acumulaci贸n de Bitcoin. Estas acciones pueden mejorar el valor de una empresa durante una corrida alcista de Bitcoin, pero tambi茅n conllevan riesgos durante las ca铆das del mercado.

Los fondos para las compras de Bitcoin provendr谩n de la emisi贸n de bonos convertibles, lo que significa que los tenedores de bonos pueden convertirlos m谩s tarde en acciones de la empresa. Esto podr铆a llevar a una diluci贸n de las acciones, reduciendo el porcentaje de propiedad de los accionistas actuales. Tambi茅n es la principal raz贸n de la venta masiva de hoy.

La estrategia de Semler hace que su valor de mercado dependa en gran medida de las fluctuaciones del precio de Bitcoin. Si bien el aumento de los precios podr铆a impulsar el valor de la empresa, las ca铆das en el mercado de criptomonedas podr铆an tener un impacto negativo significativo. Los resultados preliminares del cuarto trimestre de 2024 de la empresa muestran ingresos de entre $ 12,1 millones y $ 12,5 millones, con un ingreso operativo de $ 3,4 millones a $ 3,7 millones. A pesar del desempe帽o positivo de sus tenencias de Bitcoin, las acciones de Semler cayeron porque los inversores siguen sin estar seguros sobre la futura corrida alcista de Bitcoin, mientras que el "negocio principal" general de Semler se desaceler贸. Adem谩s, la empresa no invierte dinero en efectivo en las operaciones comerciales y el crecimiento futuros, y prefiere un enfoque "especulativo" para aprovechar la valoraci贸n de su NAV mediante la acumulaci贸n de Bitcoins. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Semler Scientific (D1) 聽 聽 Durante la sesi贸n de ayer, observamos casi $178 millones en entradas netas de ETF. 聽 Fuente: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

