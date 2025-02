Sentimiento más débil en China

El martes, en los mercados asiáticos, la mayoría de los índices bursátiles registraron descensos relativamente pequeños. El sentimiento más débil se observó principalmente en China. El estado de ánimo no tan optimista en esta región del mundo significa que los contratos basados ​​en índices europeos y estadounidenses también están bajo una ligera presión a la baja. Los principales pares de divisas se negocian con poca desviación al comienzo de la sesión de hoy. Trump está impulsando aranceles al acero y al aluminio, y este ha sido un tema clave en el mercado durante los últimos dos días. Los nuevos aranceles del 25% cancelan todos los acuerdos existentes y entrarán en vigor el 4 de marzo. Sin embargo, el mercado asume que existe la posibilidad de que existan algunas concesiones en las negociaciones entre los países para entonces, por lo que la reacción del mercado de divisas a la noticia fue relativamente tranquila. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el próximo día, toda la atención del mercado se dirigirá a los posibles nuevos comentarios de Trump y al testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso. En cuanto a Powell, deberíamos obtener extractos de su discurso momentos antes del inicio real del testimonio a las 16:00h. El dólar australiano, sin embargo, fue una cierta excepción a esto. El primer ministro australiano Albanese dijo que Trump estaba considerando eximir a Australia de los cambios arancelarios con respecto al acero, pero el mercado unos minutos después se sorprendió mucho por las palabras de Trump, que afirmó que no habría excepciones en estas decisiones. Por esta razón, el AUD está experimentando un poco más de volatilidad hoy. Noticias de materias primas El oro retoma su impulso alcista y hoy alcanzó un máximo histórico por encima de los 2940 dólares, subiendo más del 1%. Por el momento, sin embargo, la escala de estos repuntes ya se ha limitado al 0,5%. Los precios del gas natural están subiendo un 1,5% hoy y también extiende el repunte después de que la parte oriental de los EE. UU. continúe luchando con temperaturas ligeramente más frías que el promedio, lo que lleva a una demanda más alta de lo habitual para la generación de energía a gas.

