Solicitudes de subsidio por desempleo por encima de lo esperado💡

15:03 7 de agosto de 2025

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. (sem/sem) 2 de agosto: 226.000 (estimado: 222.000; anterior: 218.000; anterior: 219.000).

Costes laborales unitarios del segundo trimestre en EE. UU. : 1,6% (estimado: 1,5%; anterior: 6,6%).

Productividad no agrícola: 2,4% (estimado: 2,0%; anterior: -1,5%).

El número de solicitudes de desempleo, ligeramente superior al esperado, es el último dato que apunta a un debilitamiento del mercado laboral estadounidense. Por ello, también observamos una reacción al alza del EUR/USD, ya que los inversores aumentan la probabilidad de un recorte más rápido de los tipos de interés por parte de la Fed.

Cotización del euro-dólar

 

Fuente : Plataforma de XTB

