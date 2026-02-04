Sorpresa negativa en el dato ADP

Conclusiones clave El informe ADP mostró una fuerte desaceleración del empleo privado en EE. UU., con grandes empresas recortando 18.000 puestos frente a un aumento previo.

El sector servicios perdió impulso y las pequeñas empresas no generaron empleo, señalando debilidad estructural en la contratación.

Los salarios crecieron ligeramente, pero no lo suficiente como para compensar la caída en creación de empleo, reforzando la narrativa de un mercado laboral más blando.

El ADP National Employment Report es una medida mensual e independiente de los cambios en el empleo del sector privado en Estados Unidos, elaborada por ADP Research en colaboración con el Stanford Digital Economy Lab, utilizando datos anonimizados de nóminas de más de 26 millones de empleados en cientos de miles de empresas. Detalles del informe ADP Sector manufacturero: +1.000 vs. -3.000 el mes anterior

+1.000 vs. -3.000 el mes anterior Sector servicios: +21.000 vs. +44.000 el mes anterior

+21.000 vs. +44.000 el mes anterior Pequeñas empresas: 0 vs. +9.000 previo

0 vs. +9.000 previo Empresas medianas: +41.000 vs. +34.000 previo

+41.000 vs. +34.000 previo Grandes empresas: -18.000 vs. +2.000 previo Salarios Trabajadores que permanecen en su empleo: +4,5% vs. +4,4% previo

+4,5% vs. +4,4% previo Trabajadores que cambian de empleo: +6,4% vs. +6,6% previo Cambios por sector Educación y salud: +74.000 vs. +39.000 previo

+74.000 vs. +39.000 previo Ocio y hostelería: +4.000 vs. +24.000 previo

+4.000 vs. +24.000 previo Construcción: +9.000

+9.000 Actividades financieras: +14.000 vs. +6.000 previo

+14.000 vs. +6.000 previo Servicios profesionales y empresariales: -57.000 vs. -29.000 previo En los últimos tres meses, el mercado laboral privado ha mostrado alta volatilidad. Comenzando con un breve repunte, seguido de una contracción significativa (especialmente en pequeñas empresas), y posteriormente experimentando una recuperación parcial concentrada en sectores estables o vinculados al sector público (educación/salud y ocio/hostelería). No hay señales de un impulso amplio en la contratación del sector privado. Los datos mixtos del mercado laboral aumentan ligeramente la probabilidad de recortes de tipos por parte de la Fed. Sin embargo, las primeras caídas del dólar se revirtieron rápidamente, limitando el avance del euro al alza. Par EUR/USD en temporalidad diaria. Fuente: xStation

