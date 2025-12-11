SpaceX podría salir a bolsa en verano de 2026

Elon Musk ha confirmado los informes de que SpaceX podría salir a bolsa en junio-julio de 2026 con una valoración de entre 1 y 1,5 billones de dólares, o incluso superior a medida que Starlink crezca. Ark Invest pronostica una capitalización de mercado de 2,5 billones de USD para 2030. Musk también está considerando mecanismos que permitirían a los accionistas de Tesla participar en el capital de SpaceX.

El dólar estadounidense se recupera y es una de las divisas más fuertes del G10 junto con el franco suizo. Por su parte, el dólar australiano cae medio punto tras el informe del mercado laboral australiano.

Informes económicos

El empleo en Australia cayó inesperadamente en 21.300 puestos, principalmente debido a la reducción de 56.500 empleos a tiempo completo, mientras que el desempleo se mantuvo en el 4,3% debido a una caída en la participación.

México ha aprobado aranceles a las importaciones procedentes de China, India, Corea, Tailandia e Indonesia, que abarcan automóviles (50%), textiles/confección (35%), acero/aluminio (35%) y productos electrónicos (5-35%). Se considera que esta medida se alinea con la estrategia político-comercial de EE. UU. y profundiza la integración de la cadena de suministro norteamericana a expensas de China.

El índice de confianza de los grandes fabricantes japoneses subió de 3,8 a 4,7, impulsado por el aumento de las exportaciones y la mejora de la rentabilidad gracias a la depreciación del yen. Esta es la lectura más alta desde finales de 2024, lo que compensa en parte el bajo consumo de los hogares.

Política monetaria

El banco central de Hong Kong (HKMA) redujo su tipo de interés base en 25 puntos básicos, hasta el 4,0%. Hong Kong sigue la decisión de la Fed, lo que llevó los costes de financiación a su nivel más bajo desde octubre de 2022.

RBC prevé que las compras del banco central, la demanda geopolítica y las entradas estructurales de inversores seguirán impulsando el mercado alcista del oro durante varios años, a pesar del fuerte repunte del precio en 2025. Las previsiones apuntan a un precio promedio del oro de 4.600 USD en 2026 y 5.100 USD en 2027.