Fed dovish impulsa máximos del Russell 2000 y alzas en Wall Street

Conclusiones clave El tono dovish de la Fed, unido a señales de menor inflación y un mercado laboral más débil, impulsa un repunte amplio en acciones y materias primas, con el Russell 2000 alcanzando máximos históricos.

El Russell 2000 sube más de 1,6% hoy, alcanzando nuevos máximos históricos. El Nasdaq 100 avanza alrededor de 0,7%, mientras que el S&P 500 gana 0,8%. Como se esperaba, la Fed recortó la tasa de interés y anunció un programa técnico de QE orientado a la gestión de reservas. También redujo ligeramente su proyección de inflación PCE, lo que fue bien recibido por el mercado.

La Fed dejó sin cambios sus proyecciones del sendero de tasas, pero los comentarios explícitos de Powell sobre el deterioro del mercado laboral abrieron la puerta a recortes adicionales. Al mismo tiempo, la Fed no elevó su proyección de desempleo, realizó solo ajustes marginales a la baja en sus proyecciones de inflación y elevó significativamente su previsión de crecimiento del PIB para el próximo año.

El euro reacciona al tono dovish de Powell, acercándose al nivel de 1,1700. El oro parece estar rompiendo su consolidación bajista, probando hoy la zona de USD 4.238 por onza.

En el frente macro, los costos laborales de EE. UU. (octubre) registraron 2,8% vs 2,9% esperado y 2,9% previo. Los futuros se fortalecieron notablemente durante la conferencia de prensa de Jerome Powell tras la decisión de la Fed.

Kevin Hassett señaló que el presidente Trump debería decidir sobre el próximo presidente de la Fed dentro de 1–2 semanas. Hassett figura entre los principales candidatos y sostiene que la economía necesita recortes de tasas aún más profundos.

Los precios del cacao repuntaron 6% hoy y ya han recuperado más de 25% desde el mínimo reciente, ante proyecciones de menor exceso de oferta.

El Banco de Canadá mantuvo sin cambios la tasa de interés y señaló que no espera ajustes de política en el corto plazo, citando una posición sólida frente a la inflación y riesgos asociados a aranceles.

Las acciones de Nvidia operaron al alza hoy ante reportes de posibles pedidos significativos de ByteDance y Alibaba. Al mismo tiempo, JPMorgan indicó que las empresas chinas podrían no generar una demanda fuerte por los chips H200 incluso si Trump autoriza tales exportaciones.

Photronics también destacó en el mercado accionario: el productor de fotomáscaras para semiconductores subió más de 40% tras una guía alentadora y sólidos resultados del tercer trimestre fiscal, con beneficios por acción superando expectativas en más de 30%.

El petróleo crudo extendió su caída pese a una disminución en los inventarios reportados por el DOE, mientras el mercado muestra mayor confianza sobre la oferta. Los inventarios de crudo en EE. UU. bajaron en 1,8 millones de barriles, pero las existencias de productos refinados aumentaron con fuerza.

Los precios del trigo y el maíz cayeron después del informe WASDE del USDA. En el caso del maíz, una caída en los inventarios generó solo un repunte temporal.

Bitcoin subió casi 0,5% hoy, superando nuevamente los USD 93.000, apoyado por un dólar más débil y un fuerte apetito por riesgo en Wall Street, que repuntó casi de inmediato tras el anuncio de tasas de la Fed.

La inflación en China sorprendió a la baja. El IPC de noviembre registró -2,2% interanual, frente al -2,0% esperado.

