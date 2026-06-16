Suave inicio para el Ibex 35: ¿Se acabó la euforia?

El Ibex 35 ha tenido un suave inicio de sesión ante las dudas de que el tránsito en el estrecho de Ormuz se vaya a recuperar tan rápido como ayer se empezó a descontar en algunos índices. De hecho, podemos esperar que en algunos momentos de la sesión entremos en el terreno negativo. Además, la semana está cargada de referencias de bancos centrales dictaminando tipos de interés, por lo que esperamos una semana movida en los mercados en general.





Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Indra son las más alcistas de la sesión, aunque se están desinflando a medida que avanza la jornada. Ayer se notificó en la CNMV que UBS había incrementado su participación en la compañía desde el 2,936% del capital hasta el 4,746%. Sin embargo, el mercado aún espera con cautela los próximos resultados o algún signo de la manera de operar de la nueva directiva. BBVA o Acerinox también repuntan, aunque en general las alzas son bastante moderadas.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja vemos a Telefónica, que hoy descuenta el dividendo que pagará el jueves de esta semana de 0,15€ por acción. La compañía cae alrededor de un 4%, que es un poco más del 3,8% de rentabilidad por dividendo a precios de cierre de ayer. En cuanto al resto de valores bajistas, no tenemos grandes novedades. La prudencia de los inversores vienen de las dudas de que finalmente se materialice la firma del viernes o que el flujo de petróleo recupere su normalidad en el corto plazo. Además, se han empezado a propagar algunas informaciones sobre la desconfianza de algunos miembros del gobierno cercanos a Trump sobre el desmantelamiento de los programas nucleares de Irán, un punto que hasta ahora había sido clave para Estados Unidos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.