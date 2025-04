Subidas históricas en el Nasdaq 100 y el S&P 500

El Nasdaq 100 y el S&P 500 se apuntan subidas de más del 9% al anunciar Donald Trump un periodo de pausa de 90 días en los aranceles, sobre aquellos países que no tomen represalias sobre los aranceles publicados el pasado 2 de abril. La lista de países sobreque no tomarán represalias incluye a la mayoría de los socios comerciales de EEUU. Incluye a Asia, excepto China. Por lo tanto, esta pausa de 90 días, sumada a las negociaciones que la administración ha anunciado que comenzarán muy pronto con países como Japón, Corea del Sur y Vietnam, refuerza la idea inicial de Bessent sobre acuerdos con aliados antes de una presión conjunta sobre China. Es la mayor subida de los índices desde el año 2020, empresas como Apple o Nvidia superan el 13% de subidas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Parece que finalmente hemos conocido cual era el "Trump Put" y no era el nivel del S&P 500 que podíamos considerar como soporte, sino la subida en la rentabilidad de los bonos de los últimos días, que generaba que tanto el país como los consumidores tuvieran que financiarse a unos niveles más altos de lo previsto.

