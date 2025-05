Super Micro Computer sube con fuerza tras acuerdo de USD 20.000 millones con Arabia Saudita y cobertura positiva de analistas

Las acciones de Super Micro Computer registraron una alza del 15 % hasta los USD 44,70, ampliando el repunte del 16 % del martes, impulsadas por una serie de desarrollos positivos para el fabricante de servidores especializados en inteligencia artificial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El fuerte ascenso fue motivado principalmente por el anuncio de una asociación plurianual valorada en USD 20.000 millones con la empresa saudí de centros de datos DataVolt. Según un comunicado conjunto, el acuerdo busca “acelerar la entrega de plataformas GPU de alta densidad y sistemas en rack para los campus de IA a hiperescala de DataVolt en Arabia Saudita y Estados Unidos”. “Estamos entusiasmados por asociarnos con DataVolt y seguir ampliando nuestras operaciones de manufactura en Estados Unidos”, declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Super Micro. El acuerdo se enmarca en la visita de cuatro días del presidente Trump a Medio Oriente, durante la cual se alcanzaron compromisos por valor de USD 300.000 millones con Arabia Saudita en el primer día, con la expectativa de duplicar esa cifra en un plazo de cuatro años. En paralelo, varias grandes tecnológicas —incluidas Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber Technologies y la propia DataVolt— anunciaron planes para invertir USD 80.000 millones en tecnologías transformadoras de vanguardia en ambos países. Impulsando aún más el optimismo, Raymond James inició cobertura sobre Super Micro con una calificación de “Outperform” y un precio objetivo de USD 41, destacando a la empresa como “líder en infraestructuras optimizadas para IA” y con “precios competitivos frente a sus pares”. Aunque reconocieron que los aranceles y transiciones tecnológicas representan desafíos a medio plazo, los analistas consideran que la IA constituye un motor secular de crecimiento a largo plazo para la compañía. Super Micro (gráfico diario)

