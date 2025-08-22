¿Qué significa el parón de Meta en las contrataciones?

Meta (META.US) anunció que paralizará las contrataciones en su área de IA después de varios fichajes estrellas. Esto no ha tenido demasiado impacto en el mercado, aunque sí que puede mostrar algo relevante para los inversores. ¿Qué supone esto?
Meta paraliza sus contrataciones
Los últimos fichajes de Meta para su área de IA habían llamado la atención del mercado por las cifras millonarias que pagaría. Esto es relevante, ya que el capex destinado al desarrollo de la IA es elevado y Meta ya había anunciado un incremento importante para este 2025. Como bien sabemos, mientras las cifras de la compañía vayan bien los inversores harán la vista gorda, pero si vemos una ralentización del crecimiento de Meta el mercado podría castigarla.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Entre tanto, este incremento del gasto en salarios de estos especialistas se veía con dudas por parte de los inversores. Aunque el talento es fundamental para este área, los salarios desorbitados también pueden ser una señal de burbuja en el sector. En nuestra opinión, este tipo de movimientos debe seguirse muy de cerca por parte de los inversor y vigilar si realmente la IA está teniendo impacto en las cuentas de la compañía. En el caso de Meta pensamos que el efecto ya es positivo, pero la rentabilidad de estas inversiones se puede deteriorar si entramos en una espiral de grandes incrementos salariales.
¿Cómo comprar acciones de Meta?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Meta para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.