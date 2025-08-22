¿Qué significa el parón de Meta en las contrataciones?

Meta (META.US) anunció que paralizará las contrataciones en su área de IA después de varios fichajes estrellas. Esto no ha tenido demasiado impacto en el mercado, aunque sí que puede mostrar algo relevante para los inversores. ¿Qué supone esto?

Meta paraliza sus contrataciones

Los últimos fichajes de Meta para su área de IA habían llamado la atención del mercado por las cifras millonarias que pagaría. Esto es relevante, ya que el capex destinado al desarrollo de la IA es elevado y Meta ya había anunciado un incremento importante para este 2025. Como bien sabemos, mientras las cifras de la compañía vayan bien los inversores harán la vista gorda, pero si vemos una ralentización del crecimiento de Meta el mercado podría castigarla.

Entre tanto, este incremento del gasto en salarios de estos especialistas se veía con dudas por parte de los inversores. Aunque el talento es fundamental para este área, los salarios desorbitados también pueden ser una señal de burbuja en el sector. En nuestra opinión, este tipo de movimientos debe seguirse muy de cerca por parte de los inversor y vigilar si realmente la IA está teniendo impacto en las cuentas de la compañía. En el caso de Meta pensamos que el efecto ya es positivo, pero la rentabilidad de estas inversiones se puede deteriorar si entramos en una espiral de grandes incrementos salariales.

