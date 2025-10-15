Las acciones de Viscofan tuvieron en la jornada de ayer una sesión negra, con una caída del 13%. El motivo fue un artículo de investigación de un medio americano que acusaba a Viscofan de contaminar con su planta de Estados Unidos en Danville. ¿Qué consecuencias tendrá?

Viscofan es atacada por un hedge fund

Detrás de este medio de comunicación, llamado Hunterbrook, también hay un hedge fund. Dicho medio está haciendo reportajes sobre el impacto medioambiental de diversas empresas y el hedge fund se dedica a invertir en corto. En esta ocasión, en teoría cuando se publicó el artículo no tenía posiciones abiertas en Viscofan, pero igualmente hay que analizar las acusaciones con detenimiento.

La acusación es que la planta de Viscofan está contaminando el ambiente de su alrededor, además de afirmar también de un mal trato a empleados. Esto ya ha tenido un impacto en la cotización, ya que hoy caen un leve 0,4%, lo que significa que el mercado ha dado cierta validez a estas acusaciones, aunque la compañía ha desmentido las informaciones.

El problema es que este tipo de acusaciones son complicadas de analizar, pero los inversores deben prestar atención a los próximos pasos y a si hay consecuencias legales en Estados Unidos.

Las acciones de Viscofan caen un 16% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Viscofan?

