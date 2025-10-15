- Acusaciones de contaminación para Viscofan
- ¿A qué se enfrenta ahora?
- Acusaciones de contaminación para Viscofan
- ¿A qué se enfrenta ahora?
Las acciones de Viscofan tuvieron en la jornada de ayer una sesión negra, con una caída del 13%. El motivo fue un artículo de investigación de un medio americano que acusaba a Viscofan de contaminar con su planta de Estados Unidos en Danville. ¿Qué consecuencias tendrá?
Viscofan es atacada por un hedge fund
Detrás de este medio de comunicación, llamado Hunterbrook, también hay un hedge fund. Dicho medio está haciendo reportajes sobre el impacto medioambiental de diversas empresas y el hedge fund se dedica a invertir en corto. En esta ocasión, en teoría cuando se publicó el artículo no tenía posiciones abiertas en Viscofan, pero igualmente hay que analizar las acusaciones con detenimiento.
La acusación es que la planta de Viscofan está contaminando el ambiente de su alrededor, además de afirmar también de un mal trato a empleados. Esto ya ha tenido un impacto en la cotización, ya que hoy caen un leve 0,4%, lo que significa que el mercado ha dado cierta validez a estas acusaciones, aunque la compañía ha desmentido las informaciones.
El problema es que este tipo de acusaciones son complicadas de analizar, pero los inversores deben prestar atención a los próximos pasos y a si hay consecuencias legales en Estados Unidos.
Las acciones de Viscofan caen un 16% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Viscofan?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Viscofan para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.
El Ibex 35 muestra debilidad
El S&P 500 empieza en rojo pero remonta
¿Qué hacer ahora con las acciones de BBVA y Sabadell?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.