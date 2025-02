📊¿Tiene sentido la caída de las acciones de IAG?

Las acciones de IAG (IAG.ES) vuelve a cotizar con ca√≠das un d√≠a m√°s despu√©s de la bajada de recomendaci√≥n de Goldman Sachs. La cuesti√≥n, es si realmente tienen sentido estas ca√≠das y por qu√© desde el equipo de an√°lisis de XTB Espa√Īa somos cautos con la acci√≥n. ¬°Vamos a verlo! ¬† Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil Diferencias entre el consenso y las estimaciones del equipo de An√°lisis de XTB Espa√Īa Como ya explicamos en la √ļltima revisi√≥n de la tesis de IAG, que puedes verla pinchando aqu√≠, nuestro precio objetivo es menor al del consenso del mercado e incluso a los precios a los que ya cotizan las acciones de IAG. La cuesti√≥n es ¬Ņpor qu√©?. Una de las variables que pueden provocar esa diferencia es el crecimiento esperado de los ingresos. En ese sentido, el consenso de mercado est√° estimando un crecimiento de los ingresos del 4,6% anualizado desde el 2024 inclu√≠do hasta el 2028, mientras que en nuestro caso esta ser√≠a del 3,6%. De hecho, tal y como vemos en la tabla de abajo, no hay demasiada diferencia entre ambas estimaciones y en el 2028 los ingresos estimados por el consenso ser√≠an un 4,5% superiores a lo estimado por nosotros.¬† ¬† La diferencia no impacta demasiado en la valoraci√≥n y es facil de ver asumiendo en nuestro modelo las estimaciones de crecimiento de ingresos del mercado, lo que nos dar√≠a un precio objetivo de 3,5‚ā¨, lo que supondr√≠a un aumento de precio objetivo del 6% con respecto al fijado con nuestros supuestos. Por tanto, hay otra variable que influye a√ļn m√°s, el margen.¬† El margen EBIT es clave en esta valoraci√≥n, ya que nosotros pensamos que los vientos de cola de los √ļltimos trimestres podr√≠an frenarse en el futuro. Pese a que la producci√≥n de aviones sigue comprimida, es posible que la capacidad se incremente ligeramente en trayectos hacia Am√©rica del Norte, presionando los precios. Adem√°s, pese a que en el corto plazo los precios del combustible es probable que sigan bajos, no es descartable que veamos ligeras subidas en los pr√≥ximos a√Īos debido a un mayor control de la producci√≥n de petr√≥leo por parte de los pa√≠ses de la OPEP. O al menos que compense las presiones bajistas que pueden provenir de Estados Unidos.¬† ¬† ¬† Como puede observarse en la tabla superior, la diferencia en las estimaciones del margen operativo es notable. Esto provoca la mayor parte de la diferencia con el consenso hasta tal punto que si usamos el margen del consenso en nuestro modelo, el precio objetivo ascender√≠a a 5,6‚ā¨ por acci√≥n, un incremento del 73% con respecto a nuestro precio objetivo inicial.¬† ¬† Nuevo precio objetivo de las acciones de IAG del Equipo de An√°lisis de XTB Espa√Īa A√Īadimos en nuestro an√°lisis una variable importante en la valoraci√≥n de las acciones de IAG, y es que las cancelaciones y retrasos en British Airways (principal aerol√≠nea de IAG) todav√≠a est√°n en niveles superiores a los de antes de la pandemia. La empresa ya est√° enfocada en mejorar la eficiencia de la aerol√≠nea y es probable que se reduzca hasta niveles normalizados. Esto supone un aumento del margen, ya que muchos de estos retrasos y cancelaciones provocan la reorganizaci√≥n de pasajeros en otros vuelos, en muchas ocasiones de √ļltimo hora (donde los billetes son m√°s caros y tienen un alto margen). Si adem√°s somos m√°s optimistas sobre el coste del combustible y estimamos un menor impacto en el margen, quedar√≠a un margen EBIT del 11,9% para el 2025, 11,5% para 2026, 11,2% para 2027 y del 10,9% para el 2028. Esto dejar√≠a un precio objetivo para las acciones de IAG de 4‚ā¨ por t√≠tulo, pr√°cticamente ya en l√≠nea con el precio actual de IAG y un 9% por debajo del consenso.¬† ¬† ¬ŅC√≥mo comprar acciones de¬†IAG? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,¬†nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compa√Ī√≠a.¬†Al igual que ocurre con el resto de¬†ETFs¬†o¬†acciones¬†de nuestra cartera,¬†los primeros 100.000 euros de negociaci√≥n mensual no tienen comisi√≥n de compra ni de venta.¬†Adem√°s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav√©s de nuestros¬†planes de inversi√≥n, una funcionalidad que permite combinar distintos t√≠tulos, programando las aportaciones de manera peri√≥dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m√©todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi√≥n a partir de tan s√≥lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. ¬†

