Todas las miradas puestas en SpaceX: ¿Dónde abrirá la acción?

Conclusiones clave SpaceX aún no ha comenzado a cotizar y se espera una apertura cercana a los 175 USD , por encima del precio de la IPO de 135 USD .

aún no ha comenzado a cotizar y se espera una apertura cercana a los , por encima del precio de la de . Los bancos de inversión están evaluando la demanda para determinar un precio de apertura que equilibre las órdenes de compra y venta.

El retraso en el inicio de la negociación busca garantizar un debut estable y evitar una fuerte presión vendedora tras la salida a bolsa.

SpaceX sigue en estado previo al inicio de cotización y aún no ha comenzado a negociarse en el mercado. Se espera que las acciones abran alrededor de los 175 USD en el Nasdaq, frente al precio de la OPI de 135 USD por acción. Retrasar el inicio de cotización de grandes ofertas públicas iniciales es un procedimiento estándar diseñado para garantizar un debut bursátil ordenado. Una parte clave del proceso es la determinación del precio de apertura, que busca equilibrar las órdenes de compra y venta lo más estrechamente posible.

Los bancos de inversión están evaluando la demanda por acciones de SpaceX en distintos niveles de precio antes del inicio de la negociación.

El objetivo es evitar una fuerte liquidación inmediatamente después del debut y garantizar un comienzo de negociación relativamente estable.

Para una oferta tan grande como la de SpaceX , el proceso puede tomar varias horas antes de que la negociación comience oficialmente.

Otras grandes ofertas públicas iniciales han experimentado retrasos similares en el pasado. Alibaba , por ejemplo, comenzó a cotizar aproximadamente tres horas después de la Apertura de Mercado en EE.UU. , mientras que algunas OPI recientes no iniciaron su negociación hasta primeras horas de la tarde.

El Nasdaq y los bancos que gestionan la oferta querrán tener la certeza de que el precio de apertura ha sido establecido de manera adecuada y de que la acción no experimente una fuerte caída inmediatamente después de su debut en el mercado. Fuente: xStation5

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