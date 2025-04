Las acciones de las empresas del sector del automóvil cotizan durante el día con fuertes subidas después de que Donald Trump señalara que habría una "ayuda" para la industria, rebajando la tensión de los elevados aranceles que impuso al sector hace unas semanas. "Estoy considerando algo para ayudar a algunas compañías automovilísticas", declaró el presidente estadounidense el lunes en Washington, añadiendo que los fabricantes de automóviles "necesitan algo de tiempo" antes de poder empezar a fabricar piezas en Estados Unidos en lugar de en países como Canadá y México. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Toyota lideran las subidas del sector del automóvil Las empresas japonesas, que son los mayores productores de automóviles en México, tuvieron un comportamiento muy positivo en la jornada asiática. Las acciones de Toyota y Honda subieron un 4,8% y un 4%, respectivamente. Tata Motors de la India, por su parte, subió un 4,5%, mientras que Hyundai Motors de Corea del Sur un 4,4%. En Europa, las acciones de Stellantis subieron un 4,1%, mientras que las de Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW avanzaron más de un 2%. Los aranceles a las importaciones de automóviles han amenazado con elevar los precios para los consumidores estadounidenses y causar estragos en las cadenas de suministro del sector. Trump ha argumentado que los aranceles son necesarios para reactivar la industria manufacturera estadounidense. Sin embargo, la guerra comercial del presidente estadounidense ha llevado a empresas como Jaguar, Land Rover y otros fabricantes de automóviles a detener los envíos o retener sus vehículos en puertos. Además, Stellantis ha suspendido la producción en plantas de México y Canadá, lo cual está perjudicando tanto a las propias compañías como al consumidor americano. ¿Cómo afectan los aranceles al sector del automóvil? Las empresas del sector del automóvil han hecho especial hincapié en los aranceles sobre las piezas o componentes, que podrían ser especialmente perjudiciales para la industria, ya que éstas provienen de todas partes del mundo, incluso para vehículos que se ensamblan en Estados Unidos, y algunos de estos componentes no se pueden fabricar en el país. Según los últimos análisis, los aranceles podrían añadir hasta 20.000 dólares al coste de algunos vehículos de lujo importados, según un informe de este mes de la firma de investigación Anderson Economic Group. Además, incluso en el segmento de gama baja del mercado podrían generar costes adicionales de entre 2.500 y 4.500 dólares. Por otro lado, los analistas de S&P Global dijeron el martes que esperaban que se vendieran 700.000 automóviles menos en Estados Unidos este año, uno de los mayores ajustes desde la crisis financiera de 2008 y la pausa en la fabricación por el Covid-19. En lo que llevamos de año, las acciones de Toyota acumulan una caída del 17%, mientras que Honda retrocede más de un 13% y Hyundai un 11,5%. A nivel europeo, las acciones de Stellantis han caído más de un 35% en el acumulado del año, mientras que Mercedes Benz retrocede más de un 5% y BMW un 9,78%. Las acciones de Volkswagen, en cambio, cotizan en verde en estos meses de 2025, con una ligera subida de más del 2%. Invertir en el ETF de Automóviles en Europa A través del ETF STOXX Europe 600 Automobile & Parts (SXAPEX.DE) tenemos la posibilidad de invertir en el sector automovilístico en Europa. En XTB nuestros clientes pueden invertir en este ETF como en el resto de ETFs disponibless, con 0 euros de comisión de compra y de venta en los primeros 100.000 euros de negociación de cada mes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.