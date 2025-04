Tres mercados a observar la próxima semana (04.04.2025)

La escalada de la guerra comercial global ha relegado las últimas lecturas macroeconómicas a un segundo plano. Actualmente, la atención del mercado está completamente enfocada en la situación del comercio global y en los posibles aranceles "de represalia" como respuesta a los anunciados por la administración Trump el miércoles. Este tema probablemente seguirá dominando los mercados la próxima semana. Muchos temas aún no se han resuelto, y es posible que veamos nuevas decisiones por parte de los socios comerciales de EE. UU. en los próximos días. Además, el jueves se publicará el informe del IPC de marzo en EE. UU., y el viernes, el informe del IPP. S&P 500 La agitación en el comercio internacional afecta principalmente a las empresas que operan a nivel global. El índice US500 está compuesto exactamente por este tipo de compañías. Una posible escalada del conflicto en la próxima semana sin duda impactará la valoración de este índice. Vimos una respuesta relativamente rápida por parte de China el viernes pasado. La Unión Europea también ha anunciado que, si las conversaciones bilaterales con EE. UU. no avanzan como se espera, presentará su propia propuesta de aranceles de represalia. Si otros socios comerciales siguen el mismo camino y no aparece una solución rápida al conflicto en el horizonte, podría persistir el sentimiento negativo en el mercado bursátil. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil USD - JPY En este contexto, también podemos esperar el regreso del yen japonés como moneda refugio. Ya observamos una reacción inicial esta semana cuando el dólar estadounidense perdió valor rápidamente y el yen japonés ganó fuerza después de que Trump anunciara la lista de tarifas el miércoles. Además, el mercado ya está descontando el posible retorno de la Reserva Federal a recortes dinámicos de tasas, con casi cinco recortes de 25 puntos básicos cada uno previstos solo para 2025. El principal problema para la Fed sigue siendo el riesgo de un repunte inflacionario. Por eso, el informe del IPC de marzo, que se publicará este jueves, será muy relevante. Petróleo El aumento del riesgo de desaceleración económica y el debilitamiento de las relaciones comerciales entre China y EE. UU. están ejerciendo una presión significativa desde el lado de la oferta en el mercado del petróleo. Los precios cayeron más del 14% en dos días tras el anuncio de los aranceles el miércoles por la noche. Las preocupaciones sobre una disminución en la demanda global han dominado el mercado, a pesar de que la energía fue temporalmente excluida de los aranceles de EE. UU. Aunque esta exclusión protege al mercado petrolero de un shock inmediato en la oferta, la incertidumbre continua sobre la escalada del conflicto afecta negativamente el sentimiento de los inversores. Conclusión Debido a los factores mencionados, recomendamos monitorear instrumentos como S&P 500, USD - JPY y Petróleo durante la próxima semana. Creemos que, dada la evolución de la situación relacionada con el comercio global y el informe del IPC de EE. UU., estos serán instrumentos clave a seguir.

