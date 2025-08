El índice manufacturero ISM cae inesperadamente

Los datos publicados este martes por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) muestran que el sector manufacturero estadounidense continúa enfrentando dificultades, al registrar un desempeño por debajo de las expectativas en julio. El Índice PMI manufacturero ISM cayó a 48,0 , marcando una contracción más profunda que el pronóstico de 49,5 y por debajo del dato anterior de 49,0 . Un nivel por debajo de 50 indica una disminución en la actividad.

El Índice de nuevos pedidos se ubicó en 47,1 , aunque muestra una leve mejora frente al 46,4 previo, aún se mantiene en zona de contracción.

Por otro lado, el Índice de precios manufactureros descendió a 64,8, menor que el pronóstico de 69,9 y el registro anterior de 69,7, lo que sugiere una moderación en los costos de insumos.

Índice PMI manufacturero ISM: real: 48,0; pronóstico: 49,5; anterior: 49,0; Índice de nuevos pedidos manufactureros ISM: real: 47,1; anterior: 46,4; Precios manufactureros ISM: real: 64,8; pronóstico: 69,9; anterior: 69,7

