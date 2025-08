Resumen semanal de mercados: Los aranceles empiezan a lastrar a las bolsas

Los mercados financieros sufren esta semana las consecuencias de la guerra comercial de Donald Trump, principalmente en aquellos países más dependientes del comercio mundial y los que han sufrido mayores aranceles. Aunque el presidente estadounidense cada vez va perdiendo mayor credibilidad, el anuncio de los nuevos aranceles en vigor han generado una oleada de pesimismo en los mercados. Sin embargo, si algo hay que decir en su favor, es que ha conseguido que su efecto sea inferior al que hubiera tenido hace meses. Los bancos impulsan al Ibex 35 El Ibex 35 no es ajeno a estos movimientos, aunque consigue destacar sobre sus principales homólogos gracias al comportamiento de los bancos. Esta semana se han publicado los resultados de las tres grandes entidades del sector en nuestro país, y el ganador ha sido sin duda alguna BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres, ha sorprendido por su fortaleza mejorando además sus previsiones de lo que queda de año, con un mayor incremento del crédito, del margen de intereses y de las comisiones, y unos gastos y un coste de riesgo por debajo de la estimación al inicio del año. Sin embargo, el gran titular es que ha dejado la puerta abierta a abandonar la OPA sobre Sabadell en los próximos días, dado que ahora mismo tendrían que subir considerablemente su oferta y ante la falta de sinergías debido a los obstáculos del gobierno, carecería de sentido económico. Desde luego, el camino en solitario tampoco le está saliendo mal. En cualquier caso, el desenlace llega a su recta final y las dos partes están poniendo toda la carne en el asador, aumentando considerablemente la retribución al accionista, en un entorno de tipos bajos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otras entidades de la industria como Santander y Caixabank también han presentado sus cifras. En el caso del primero ha conseguido alcanzar las estimaciones, presentando el mejor primer semestre de su historia, aunque existen dudas sobre la situación económica en Brasil y sus posibles consecuencias en el crédito, mientras que el en el caso de Caixabank, el crecimiento de las principales variables ha quedado a la sombra del resto del sector. A pesar del buen rendimiento en su conjunto, su carácter cíclico les ha penalizado al finalizar la semana ante la expectativa de que los aranceles lastren el crecimiento económico. Otro de los protagonistas de la semana ha sido IAG, que ha superado estimaciones gracias al incremento de los precios de los billetes, la reducción de costes, la mejora de la deuda y un mayor reconocimiento de la remuneración al accionista. A pesar de ello, los sectores de consumo discrecional o turismo se han visto fuertemente afectados ante las dudas sobre la guerra arancelaria. Un ejemplo de ello ha sido Inditex, que se ha convertido en el peor valor del selectivo en lo que llevamos de año. Wall Street empieza a dar señales de debilidad Hasta ahora, la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado tras la ofensiva comercial de Trump. La prisa por superar las elevadas tasas impulsó una concentración anticipada de las exportaciones, lo que benefició a muchas economías y protegió a los consumidores estadounidenses de las subidas de precios. Sin embargo, algunos datos empiezan a arrojar dudas en los últimos días. La inflación poco a poco se encamina hacia el 3%, y lo que más preocupante lo hace en una clara tendencia de ascenso, lo cual presagia que los aranceles pueden no ser un evento pasajero o transitorio. Por otro lado, el crecimiento del empleo se ha enfriado drásticamente en los últimos tres meses, lo que demuestra que el mercado laboral se está debilitando en medio de una incertidumbre económica generalizada. Las nóminas aumentaron en 73.000 puestos en julio, tras una revisión a la baja de casi 260.000 puestos en los dos meses anteriores. No solo se está desacelerando notablemente el crecimiento del empleo y aumentando el desempleo, sino que a los estadounidenses desempleados les resulta más difícil encontrar trabajo y las subidas salariales se han estancado en gran medida. No descartamos que Jerome Powell alimente la esperanza de recortes de tipos en las próximas semanas, especialmente en Jackson Hole, en lo que sería una repetición de lo ocurrido el año pasado. Septiembre es un mes seguro para un recorte de tipos e incluso podría haber un recorte de 50 puntos básicos para recuperar el tiempo perdido. En conjunto, aunque se hayan firmado algunos acuerdos de gran importancia, es una mala noticia para la economía mundial y especialmente para el consumidor americano que será finalmente quien absorba la mayor parte de estas subidas. El arancel promedio en la primera potencia mundial aumentará por encima del 15%, lo cual representa un aumento respecto al 13,3% anterior y significativamente mayor que el 2,3 % de 2024, antes de que Trump asumiera el cargo. La realidad es que seguiremos viendo aranceles más altos y comenzaremos a ver algún impacto económico en los próximos meses. El anuncio aporta claridad en teoría, pero incertidumbre en la práctica. Si bien los mercados ya conocen las cifras, la falta de un marco claro que respalde estos aranceles —y las tasas aparentemente arbitrarias sólo refuerza la sensación de imprevisibilidad de las políticas. Bonos y euro podrían sobresalir en agosto En otros mercados, la rentabilidad de los bonos disminuye, en lo que puede ser una buena oportunidad de inversión en verano. En un momento de dudas económicas, y el aumento de la expectativa de recortes de tipos para impulsar la economía, el precio de los bonos podría subir durante las próximas semanas. En divisas, el euro se dirige hacia su peor semana en casi tres años frente al dólar, a medida que la preocupación por el impacto económico del acuerdo comercial de Europa con Estados Unidos se descuenta en el mercado, aunque en las próximas semanas podría darse de nuevo la vuelta ante la débil situación económica de EEUU y la posibilidad de recortes de tipos de la FED, que ahora se descuenta en un 95% en la próxima reunión de septiembre. La Fed probablemente hizo bien en esperar, pero el crecimiento del empleo y la economía se están desacelerando a un ritmo vertiginoso.

