Tres mercados a seguir la próxima semana

Nos espera otra oleada de eventos clave la próxima semana. El miércoles se publicará el informe de inflación del IPC de EE. UU., seguido del del IPP el jueves. Además, hay mucha actividad política, incluyendo la reciente disputa entre Musk y Trump. La próxima semana también podríamos presenciar la votación final del Senado sobre el proyecto de ley de las stablecoins. Por estas razones, conviene seguir de cerca instrumentos como el Nasdaq 100, el EUR/USD y el Bitcoin.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EUR/USD De las publicaciones programadas, se espera que el informe del IPC del miércoles sea el que tenga el mayor impacto. Hasta el momento, los datos no han confirmado la preocupación de los banqueros centrales sobre el regreso de la inflación debido a la guerra comercial. El informe de mayo debería aportar más claridad sobre este tema. Al día siguiente, también conoceremos el informe de inflación del productor del IPP. Durante estas dos publicaciones, cabe esperar una elevada volatilidad en el par EURUSD. Nasdaq 100 Las publicaciones macroeconómicas también afectarán al mercado bursátil. El índice de acciones tecnológicas cotiza cerca de máximos históricos. Esta es una zona donde la oferta podría activarse, desencadenando una corrección del mercado. Mucho dependerá también de la evolución del panorama político. La disputa pública entre Musk y Trump alimenta la incertidumbre actual. Bitcoin Bitcoin, respaldado por la creciente liquidez de la oferta global M2, intenta defender un nivel de soporte clave por encima de los 100.000 $. La próxima semana, podríamos ver avances notables en la legislación que regula los mercados de criptomonedas y stablecoins. La semana pasada, los senadores alcanzaron un acuerdo bipartidista. Si todo marcha según lo previsto, se espera que el proyecto de ley se someta a votación final en el Senado la próxima semana. ¿Cómo invertir en el Bitcoin? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.