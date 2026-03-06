El precio del petróleo Brent sube hoy un 6%, situándose muy cerca de los 90 dólares por barril. El nivel psicológico de los 100 dólares está cada vez más cerca. Este parece ser un buen momento para comparar la reacción del mercado al aumento de los precios del petróleo con el pico de precios de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su "operación militar especial" en Ucrania. En ese momento, la magnitud del aumento fue significativamente mayor. Los precios subieron de aproximadamente 94 dólares a 132 dólares por barril, lo que representa un aumento de aproximadamente el 40%, notablemente superior al movimiento observado hoy.

¿Puede el precio del petróleo imitar la reacción de 2022?

Actualmente, el precio del petróleo ha subido alrededor de un 20% desde el inicio del conflicto y, si se diera el escenario de 2022, podría alcanzar los 110 dólares por barril. Sin embargo, Oriente Medio es mucho más importante para el mercado petrolero mundial que Ucrania o incluso Rusia. Al observar el gráfico, podemos ver que, a pesar de la "parálisis energética" de entonces, los aumentos especulativos de precios ya se detuvieron en marzo y, finalmente, los precios no volvieron a sus máximos anteriores. Actualmente, una posible interrupción en el Estrecho de Ormuz, sumada a ataques a la infraestructura petrolera en los Emiratos Árabes Unidos o Qatar que podrían durar semanas, parece tener un potencial significativamente mayor para impulsar un incremento especulativo en los precios del petróleo. Mucho dependerá de la duración del conflicto y de si Irán conserva la capacidad de llevar a cabo ataques contra países vecinos.

China, que depende de las importaciones de petróleo de Irán y podría convertirse en una víctima económica del conflicto de Oriente Medio, podría desempeñar un papel clave. La pregunta es si Pekín encontrará la manera de persuadir a Irán para que se abstenga de atacar la infraestructura energética de la región y garantice la continuidad del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, el mar Rojo y Bab el-Mandeb.