- El precio del petróleo roza los 90 dólares por barril.
- El precio del petróleo ha subido alrededor de un 20% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y, si se diera el escenario de 2022, podría alcanzar los 110 dólares por barril
- China, que depende de las importaciones de petróleo de Irán y podría convertirse en una víctima económica del conflicto de Oriente Medio, podría desempeñar un papel clave
- El precio del petróleo roza los 90 dólares por barril.
- El precio del petróleo ha subido alrededor de un 20% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y, si se diera el escenario de 2022, podría alcanzar los 110 dólares por barril
- China, que depende de las importaciones de petróleo de Irán y podría convertirse en una víctima económica del conflicto de Oriente Medio, podría desempeñar un papel clave
El precio del petróleo Brent sube hoy un 6%, situándose muy cerca de los 90 dólares por barril. El nivel psicológico de los 100 dólares está cada vez más cerca. Este parece ser un buen momento para comparar la reacción del mercado al aumento de los precios del petróleo con el pico de precios de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su "operación militar especial" en Ucrania. En ese momento, la magnitud del aumento fue significativamente mayor. Los precios subieron de aproximadamente 94 dólares a 132 dólares por barril, lo que representa un aumento de aproximadamente el 40%, notablemente superior al movimiento observado hoy.
¿Puede el precio del petróleo imitar la reacción de 2022?
Actualmente, el precio del petróleo ha subido alrededor de un 20% desde el inicio del conflicto y, si se diera el escenario de 2022, podría alcanzar los 110 dólares por barril. Sin embargo, Oriente Medio es mucho más importante para el mercado petrolero mundial que Ucrania o incluso Rusia. Al observar el gráfico, podemos ver que, a pesar de la "parálisis energética" de entonces, los aumentos especulativos de precios ya se detuvieron en marzo y, finalmente, los precios no volvieron a sus máximos anteriores. Actualmente, una posible interrupción en el Estrecho de Ormuz, sumada a ataques a la infraestructura petrolera en los Emiratos Árabes Unidos o Qatar que podrían durar semanas, parece tener un potencial significativamente mayor para impulsar un incremento especulativo en los precios del petróleo. Mucho dependerá de la duración del conflicto y de si Irán conserva la capacidad de llevar a cabo ataques contra países vecinos.
China, que depende de las importaciones de petróleo de Irán y podría convertirse en una víctima económica del conflicto de Oriente Medio, podría desempeñar un papel clave. La pregunta es si Pekín encontrará la manera de persuadir a Irán para que se abstenga de atacar la infraestructura energética de la región y garantice la continuidad del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, el mar Rojo y Bab el-Mandeb.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo
El petróleo se dispara 11% por la escalada del conflicto en Medio Oriente y El VIX sube impulsado por el miedo en Wall Street
Tres mercados a seguir la próxima semana (06.03.2026)
El Ibex 35 frena las caídas en los 17.000 puntos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.