Tres mercados a seguir la próxima semana: petróleo, Nasdaq 100, NZD/USD (03.07.2026)

Entramos en la nueva semana de negociación inmediatamente después de un fin de semana largo festivo en Estados Unidos, donde el país celebró el 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. El inicio del verano suele marcar el comienzo de la calma estacional en los mercados financieros, un periodo normalmente caracterizado por una menor cantidad de eventos relevantes y una volatilidad comprimida. Mientras que el año pasado estuvo marcado por una guerra comercial, la economía global opera actualmente bajo la sombra de la incertidumbre en Medio Oriente, al tiempo que sigue de cerca la carrera armamentista en inteligencia artificial.

Tras la última reunión de la OPEP+, los inversionistas se enfocarán con fuerza en los acontecimientos en Medio Oriente, particularmente en lo relacionado con las exportaciones de crudo y la reanudación de la producción. El martes comienza en Ankara una cumbre de liderazgo de la OTAN, con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras continúan en Irán las ceremonias fúnebres de Estado tras el fallecimiento del líder supremo Ali Khamenei. Ante estos catalizadores inminentes, los participantes del mercado deberían centrarse en tres instrumentos clave durante los próximos días: petróleo Brent, Nasdaq 100 y NZD/USD.

Petróleo Brent

La semana de negociación comienza con los mercados asimilando el resultado de la cumbre virtual del domingo de los ministros de la OPEP+, quienes se reunieron para determinar los niveles de producción del cartel ampliado. Aunque los objetivos oficiales de producción se han elevado casi mes a mes recientemente, estos incrementos se han producido estrictamente sobre el papel. Los datos más recientes de junio revelaron que la producción real entre los principales productores de Medio Oriente disminuyó, pese a la firma de un memorando de alto el fuego el 17 de junio.

También habrá que prestar atención al funeral de Estado del exlíder supremo de Irán, Ali Khamenei, que se extenderá hasta el 9 de julio. Cualquier declaración de política desde Teherán durante este periodo será monitoreada de cerca por los mercados financieros globales.

Métricas clave a seguir: Los operadores monitorearán los flujos de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, junto con los datos semanales de inventarios de crudo en Estados Unidos. Las existencias comerciales han caído hasta su nivel más bajo desde 2018, mientras que la Reserva Estratégica de Petróleo se encuentra en su punto más bajo desde la década de 1980, tras la última liberación coordinada por la Agencia Internacional de Energía.

Nasdaq 100

El sector tecnológico estadounidense está entrando en un periodo de importantes cambios macroeconómicos y estructurales. Los inversionistas en renta variable enfrentan una prueba inmediata con la lectura del índice ISM de servicios del lunes, así como con los comentarios posteriores de funcionarios de la Reserva Federal.

Aunque la temporada de resultados corporativos no comenzará con fuerza hasta mediados de julio, un periodo en el que Kevin Warsh también testificará ante el Congreso, los mercados recibirán este miércoles las actas de la última reunión del FOMC. Si bien estas actas han perdido parte de su capacidad para mover el mercado en los últimos años debido a la orientación futura y a las conferencias de prensa posteriores a las reuniones, el actual entorno de comunicación restringida por parte de la Reserva Federal podría hacer que los registros detallados tengan mayor valor para los inversionistas.

Inclusión de SpaceX en el índice: El martes, SpaceX será admitida oficialmente en el índice Nasdaq 100, apenas unas semanas después de su oferta pública inicial. Esta inclusión desencadenará un amplio rebalanceo de carteras entre los ETF, un proceso que normalmente genera mayores volúmenes de negociación y un aumento de la volatilidad.

Chequeo de salud del consumidor: De forma simultánea, esta semana se publicarán los resultados corporativos de grandes compañías, entre ellas PepsiCo y Delta Air Lines. Estos reportes corporativos ofrecerán una prueba crucial de la resiliencia del consumidor frente al contexto macroeconómico predominante.

NZD/USD

El miércoles promete ser un día decisivo para este par de divisas, con una fuerte concentración de catalizadores tanto desde las antípodas como desde Washington. Los inversionistas contarán con un conjunto completo de datos para operar en función de los cambios en las trayectorias de política monetaria de ambos países.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará su decisión sobre tasas de interés el miércoles, seguida inmediatamente por una conferencia de prensa con la gobernadora del banco central, Anna Breman, quien presentará las perspectivas económicas. Tras la retórica restrictiva previa, los mercados esperan que el RBNZ eleve las tasas de interés al 2,5%, un movimiento que podría reforzar el reciente rebote del NZD/USD. El panorama fundamental del dólar neozelandés se completará el jueves con la publicación del PMI manufacturero, que ofrecerá una evaluación oportuna de la salud del sector productivo local.

Al otro lado de la balanza se encuentra el dólar estadounidense. Su valorización estará fuertemente influenciada por los datos del ISM de servicios del lunes y por las actas del FOMC programadas para la noche del miércoles.