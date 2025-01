Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (17.01.2025)

En la próxima semana, el evento más importante será, sin duda, la inauguración de Donald Trump hoy. Los inversionistas estarán atentos a sus primeros días y decisiones. Se dice que la nueva administración podría emitir varias órdenes ejecutivas dentro de su primera semana. Una situación similar ocurrió a principios de 2017 cuando Trump tomó sus primeras decisiones en los días iniciales de su presidencia. Aunque estos cambios no fueron significativos en términos legales, tuvieron un fuerte impacto en el sentimiento del mercado y, en consecuencia, en las valoraciones. Por estas razones, esta semana será interesante observar instrumentos clave del mercado financiero, como el Eurodólar, el índice Russell 2000 y Bitcoin. Eurodólar Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En los últimos días, el dólar estadounidense ha permanecido en el centro de atención, manteniendo una fuerte tendencia al alza que comenzó después de los resultados electorales a principios de noviembre del año pasado. Los eventos recientes, incluidas las declaraciones de Trump, han desencadenado más movimientos alcistas en el dólar. A pesar de que Trump ha señalado con frecuencia que la moneda está sobrevaluada y que podría tomar medidas decisivas para devaluarla y aumentar la competitividad de las empresas nacionales, la volatilidad del dólar, incluyendo el Eurodólar, podría ser excepcionalmente alta. Índice Russell 2000 En 2017, el índice Russell 2000, que agrupa empresas de pequeña capitalización, tuvo el mejor desempeño entre los principales indicadores del mercado estadounidense. En los días iniciales, es poco probable que veamos medidas tangibles que mejoren la situación de las pequeñas empresas. Sin embargo, las declaraciones de Trump y de su administración podrían influir en el sentimiento de los inversionistas, lo que podría derivar en una posible alza o caída en este índice. Bitcoin Se espera que el mercado de criptomonedas sea uno de los principales beneficiarios de la nueva administración. Donald Trump ha hecho muchas promesas, incluidas la introducción de regulaciones positivas, el establecimiento de Estados Unidos como un centro de criptomonedas y la prevención de la venta de Bitcoin actualmente en manos del gobierno estadounidense. Es posible que Trump tome sus primeros pasos positivos para este mercado en los próximos días, considerando la participación significativa de toda la nueva administración en este sector.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.