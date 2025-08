Tres mercados clave a seguir la próxima semana (01.08.2025)

El cierre de julio trajo consigo una mayor volatilidad, impulsada por la postura restrictiva de la Fed y los sólidos resultados de las Big Tech. En la primera semana de agosto, los inversores tendrán nuevos focos de atención: una decisión clave del Banco de Inglaterra, más resultados empresariales y tensiones geopolíticas por aranceles. A continuación, tres activos y cruces que merecen atención: EUR/GBP, S&P 500 y USD/CAD. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EUR/GBP: Banco de Inglaterra en la mira La libra esterlina ha perdido fuerza en las últimas semanas, incluso frente al euro, que también ha estado presionado por un acuerdo comercial poco favorable con EE.UU. El jueves próximo, el Banco de Inglaterra tomará su decisión monetaria, y tras una pausa en junio, el mercado anticipa un retorno al ciclo de bajas. Aunque un recorte parece probable, no está asegurado. La inflación del IPC subió a 3,6 % interanual en junio, el mayor nivel desde enero de 2024 y casi el doble de la meta del 2 %. El gobernador Andrew Bailey ha reiterado que el banco sigue “en un ciclo de recortes”, pero estos deben ser “graduales y cautelosos”. La incertidumbre sobre el voto del comité y la guía futura de Bailey puede generar alta volatilidad en el par EUR/GBP. S&P 500: corrección técnica y temporada de resultados El índice S&P 500 inició una corrección por primera vez desde mayo, tras el tono restrictivo de la Fed. La rueda de prensa posterior al FOMC redujo las esperanzas de recortes adicionales en el corto plazo. A pesar de esto, los fundamentos siguen sólidos gracias al rendimiento de las Big Tech. Esta semana se publicarán más balances, incluyendo: AMD, Palantir, Arista Networks, Uber, Shopify, Disney y McDonald’s. Además, los datos de ISM y PMI en EE.UU. y avances en negociaciones comerciales también influirán. Ante valoraciones altas y riesgo de corrección más profunda, el S&P 500 será clave de seguir. USD/CAD: presión por aranceles y datos laborales El dólar canadiense ha mostrado debilidad persistente, y ahora enfrenta nuevos desafíos. EE.UU. anunció aranceles recíprocos que entrarán en vigor el 8 de agosto, con tasas del 35 % sobre la mayoría de los bienes canadienses. El viernes se publicará el informe laboral de Canadá, que podría reflejar el efecto negativo de este entorno comercial sobre el empleo. El Primer Ministro Mark Carney ha enfatizado la necesidad de diálogo, pero se espera que Ottawa anuncie en breve una lista de aranceles retaliatorios. Todo esto posiciona al par USD/CAD como uno de los más sensibles de la semana.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.