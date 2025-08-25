El canje para la OPA de BBVA-Sabadell vuelve a cambiar

La OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Sabadell sigue en curso y la entidad vasca ajustará de nuevo la ecuación de canje. Aunque muchos inversores esperan que este cambio sea para aumentar la oferta, la realidad es que este ajuste se realizará para compensar el dividendo que Sabadell pagará este viernes.

Fuente: BBVA

BBVA ajustará la ecuación de canje de la OPA sobre Sabadell

La ecuación de canje debe ser ajustada cada vez que se produce el pago de dividendo por parte de Sabadell, así como ajustarse el pago en efectivo cada vez que BBVA remunera a sus accionistas vía dividendos. Por ello, el dividendo que pagará Sabadell este viernes por un importe de 0,07€ será ajustado para que el canje sea de 1 acción de BBVA por cada 5,5483 acciones de Sabadell, a lo que hay que sumar 0,7€ en efectivo. Recordemos que el canje comenzó siendo de 4,83 acciones de Sabadell por una de BBVA, pero el proceso se está alargando tanto que ha sido necesario ajustar el canje en varias ocasiones.

¿Cuáles son los siguientes pasos en la OPA BBVA-Sabadell?

BBVA decidió retrasar el periodo de aceptación y ahora se espera que entre principios y mediados de septiembre comience el proceso en el que los accionistas de Sabadell deciden aceptar o no la OPA. Las dudas siguen vigentes, aunque después de que se aprobara tanto la venta de TSB como el dividendo extraordinario, todo apunta a que los accionistas de Sabadell rechazarán la OPA.

Las acciones de BBVA suben un 75% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

