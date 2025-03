Trump advierte que Irán será responsable de cada disparo contra los hutíes

El presidente Donald Trump emitió hoy una declaración contundente, afirmando que "Irán será responsable por cada disparo efectuado por los hutíes." Esta declaración, aunque breve, tiene serias implicaciones tanto geopolíticas como económicas, especialmente para el mercado global del petróleo. Los hutíes, un grupo rebelde de Yemen apoyado por Irán, han estado desestabilizando Medio Oriente durante años, y ahora sus acciones podrían afectar los precios y el suministro de petróleo a nivel mundial. ¿Quiénes son los hutíes y cómo están conectados con Irán? Los hutíes son un grupo rebelde yemení que ha controlado una parte significativa del país, incluida la capital, Saná, desde 2014. Están en guerra contra el gobierno de Yemen y una coalición liderada por Arabia Saudita. Irán, acusado de proporcionarles armas y apoyo logístico, es un aliado clave de los hutíes. La declaración de Trump sugiere que Estados Unidos considera las acciones de los hutíes como una extensión de la política de Teherán, lo que podría derivar en consecuencias directas para Irán. Cabe destacar que Yemen se encuentra junto al mar Rojo, una importante ruta de comunicación. La creciente actividad hutí ha limitado el uso del mar Rojo y el canal de Suez para el transporte de bienes y materias primas, como el petróleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto en el mercado del petróleo Medio Oriente es el centro de la producción mundial de petróleo, y cualquier escalada del conflicto en la región amenaza la estabilidad del suministro. Si las palabras de Trump se traducen en acciones, como nuevas sanciones o actividad militar contra Irán, Teherán podría responder con medidas decisivas. Uno de los escenarios más graves sería el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20 % de los flujos globales de petróleo. Tal medida provocaría caos en los mercados energéticos y un fuerte aumento en los precios. Los hutíes también tienen un historial de ataques contra la infraestructura petrolera, incluidas instalaciones en Arabia Saudita, lo que en el pasado interrumpió temporalmente la producción. El aumento de tensiones podría alentarlos a intensificar estos ataques, desestabilizando aún más la región.

