Trump enfría el optimismo del mercado; el petróleo se dispara y el DAX 40 cae

Conclusiones clave El tono hawkish de Trump revierte el optimismo y lleva al mercado a modo risk-off .

revierte el optimismo y lleva al mercado a modo . El petróleo se dispara por riesgo geopolítico, impulsando inflación y fortaleciendo al dólar.

por riesgo geopolítico, impulsando inflación y fortaleciendo al dólar. La caída en índices y metales refleja un cambio de narrativa: de rebote técnico a riesgo estructural.

Geopolítica: Trump revierte el rally del miércoles con un solo discurso El optimismo de ayer duró exactamente lo que tardó el mercado en esperar el discurso nocturno de Donald Trump, el presidente anunció que EE.UU. atacará a Irán “de forma extremadamente fuerte” durante las próximas 2–3 semanas, y que la misión “terminará muy rápido”; los mercados interpretaron estas declaraciones claramente como una señal de escalada, no como una promesa de paz. Trump amenazó explícitamente con destruir plantas eléctricas e infraestructura petrolera de Irán si no se alcanza un acuerdo. Los precios del petróleo se disparan, mientras los metales retroceden con fuerza. Fuente: xStation El gráfico de xStation lo refleja claramente: WTI +13,27% hasta $111,94 por barril y Brent +8,54% hasta $108,87 por barril, uno de los mayores movimientos diarios en años, impulsado por temores de ataques a la infraestructura energética iraní y a la isla de Kharg.

y uno de los mayores movimientos diarios en años, impulsado por temores de ataques a la infraestructura energética iraní y a la isla de Kharg. El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, y aunque el conflicto termine en pocas semanas, el mercado energético global no volvería a la normalidad de inmediato; la prima de riesgo geopolítico podría persistir mucho más allá del conflicto.

permanece prácticamente cerrado, y aunque el conflicto termine en pocas semanas, el mercado energético global no volvería a la normalidad de inmediato; la podría persistir mucho más allá del conflicto. Los metales preciosos reaccionan de forma contraria a lo esperado: el oro cae 2,91% hasta $4.618, y la plata retrocede 5,84% hasta $70,62—el mercado descuenta un escenario donde petróleo alto implica dólar fuerte, presionando metales, en lugar de un clásico refugio. ¿El rally reciente fue solo técnico y no fundamental? Según analistas de Goldman Sachs, el reciente rally estuvo impulsado por tres factores: cobertura agresiva de posiciones cortas por parte de CTAs y fondos macro, uno de los mayores rebalanceos de fondos de pensiones en la historia, y gamma negativa que forzó compras durante la subida. Sin embargo, los volúmenes fueron bajos, muy por debajo de episodios previos, lo que, según Bloomberg, es una señal de advertencia. La volatilidad sigue en torno a 25, y la curva forward sugiere que el estrés de mercado no ha desaparecido completamente. Índices y divisas: regreso al modo aversión al riesgo El DE40 cae 2,27% hasta 22.963 puntos, el ITA40 baja 1,76%, el JP225 se desploma 3,37% hasta 52.432, el US500 retrocede 1,42% hasta 6.523, y el Kospi cae más de 5%, Europa y Asia descuentan un escenario de escalada geopolítica .

cae 2,27% hasta 22.963 puntos, el baja 1,76%, el se desploma 3,37% hasta 52.432, el retrocede 1,42% hasta 6.523, y el cae más de 5%, Europa y Asia descuentan un escenario de . El dólar estadounidense vuelve a acercarse a los 100 puntos ( USDIDX +0,54% ), mientras el EURUSD cae 0,52% hasta 1,1529. El yen no actúa como refugio en esta ocasión ( USDJPY +0,56% hasta 159,58 ). El zloty se mantiene relativamente estable.

vuelve a acercarse a los 100 puntos ( ), mientras el cae 0,52% hasta 1,1529. El no actúa como refugio en esta ocasión ( ). El se mantiene relativamente estable. Los bonos del Tesoro a 10 años caen, con rendimientos subiendo a 4,38% , reflejando expectativas de mayor inflación si el petróleo se mantiene por encima de $100 y una Fed más restrictiva .

caen, con rendimientos subiendo a , reflejando expectativas de mayor inflación si el petróleo se mantiene por encima de $100 y una . Históricamente, abril ha sido el mejor mes para las acciones globales, con el MSCI World subiendo en promedio 2,1% y cerrando positivo en el 75% de los casos en los últimos 25 años. Sin embargo, esta estacionalidad choca con la realidad actual, ya que depende de una desescalada del conflicto. Empresas – claves del día El sector energía lidera los aumentos: Shell, BP, TotalEnergies y RDSA avanzan cerca de 3%, beneficiadas por el alza del petróleo.

lidera los aumentos: y avanzan cerca de 3%, beneficiadas por el alza del petróleo. Novo Nordisk enfrenta presión tras datos negativos de su fármaco y la aprobación de un competidor por parte de la FDA .

enfrenta presión tras datos negativos de su fármaco y la aprobación de un competidor por parte de la . Jaguar Land Rover reporta un aumento del 61% en ventas en el cuarto trimestre tras recuperar su capacidad productiva.

reporta un aumento del 61% en ventas en el cuarto trimestre tras recuperar su capacidad productiva. Lufthansa es rebajada por Morgan Stanley debido al riesgo de altos costos de combustible.

es rebajada por debido al riesgo de altos costos de combustible. Estée Lauder y Puig avanzan en conversaciones de adquisición mediante intercambio de acciones.

avanzan en conversaciones de adquisición mediante intercambio de acciones. Globalstar sube ante reportes de interés de Amazon, reflejando el atractivo del sector satelital.

Fuente: xStation

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