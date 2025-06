TSMC dispara sus ingresos 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) ha reportado sus ingresos de mayo, alcanzando un aumento interanual del 39,6%, hasta los 10.700 millones de d贸lares. La compa帽铆a contin煤a experimentando una creciente demanda de sus chips, impulsada a煤n m谩s por la preocupaci贸n por el impacto de los aranceles en el comercio internacional. Los resultados de TSMC deslumbran Las grandes tecnol贸gicas estadounidenses siguen siendo los principales clientes de TSMC. Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm representan aproximadamente el 40% de los ingresos de la compa帽铆a. Para Nvidia, AMD y Qualcomm, las ofertas de TSMC representan casi el 30% de su coste total de ventas, lo que convierte a TSMC en un proveedor crucial de chips para estas empresas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En consecuencia, en medio de la incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos y China, TSMC se benefici贸 del aumento de la demanda de sus socios clave. Esto, sumado a las crecientes inversiones en inteligencia artificial y la necesidad de los semiconductores m谩s avanzados, contribuy贸 al crecimiento r茅cord de los ingresos de la compa帽铆a. Si bien el crecimiento de las ventas en mayo disminuy贸 m谩s de 8 puntos porcentuales en comparaci贸n con abril, a煤n se mantiene en niveles elevados. Las previsiones de mercado prev茅n un crecimiento interanual del 50,3% en los ingresos de TSMC durante el segundo trimestre. De enero a mayo, las ventas ya han aumentado un 48,1%, lo que implica que se espera un rendimiento a煤n mayor en junio. Cabe destacar que, tan solo en mayo, la compa帽铆a gener贸 m谩s del 50% de los ingresos proyectados para todo el segundo trimestre de 2024. Al observar el rendimiento de las acciones de TSMC desde principios de 2025, es evidente que la confianza en la compa帽铆a sigue estando fuertemente influenciada por Nvidia. Tras recientes repuntes, TSMC ha vuelto a registrar un crecimiento positivo en lo que va de a帽o. Se observa una clara divergencia entre el rendimiento de las acciones de Apple, Nvidia y TSMC. Si bien estas empresas mostraron tendencias similares antes de abril, se distanciaron claramente a partir de mayo, cuando el sentimiento positivo volvi贸 al sector de la IA. M茅tricas de TSMC El PER adelantado de TSMC se mantiene por debajo de su promedio de dos a帽os. La ca铆da m谩s significativa del PER se debi贸 a la correcci贸n de precios de mediados de 2024, junto con las revisiones de las proyecciones de beneficios de la compa帽铆a. Esto fue especialmente evidente en el segundo semestre de 2024, cuando el precio de las acciones de TSMC subi贸 un 17%, mientras que el PER adelantado se mantuvo por debajo del umbral de 19,49. Actualmente, la compa帽铆a cotiza a un PER adelantado de 16,52x, lo que le deja margen para alcanzar tanto el valor promedio (17,42x) como el valor de una desviaci贸n est谩ndar (19,49x), al que cotizaba a finales del a帽o pasado. Se observan tendencias similares en otros indicadores prospectivos. El EV/EBIT adelantado de 13,7x es aproximadamente un 7% inferior al promedio de dos a帽os, y el EV/S de 14,7x es un 1% inferior a su promedio de dos a帽os. El PER anticipado de TSMC se mantiene en niveles bajos en comparaci贸n con los promedios de dos a帽os. Adem谩s, la compa帽铆a cotiza a niveles significativamente inferiores a los que indica la valoraci贸n de mediados de 2024. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.