¡Tu declaración de la Renta 2025 con XTB y TaxDown!

- ¿Cómo se declaran las inversiones?
- Tu Declaración de la Renta con XTB y TaxDown
- ¿Cómo conseguir el descuento en los servicios de TaxDown?
- ¿Cómo se declaran las inversiones?
- Tu Declaración de la Renta con XTB y TaxDown
- ¿Cómo conseguir el descuento en los servicios de TaxDown?
Ayer, miércoles 8 de abril, arrancó la Campaña de la Renta 2025. Los contribuyentes españoles que hayan percibido más de 22.000 euros (o 15.876 en el caso de haber contado con más de un pagador) tienen hasta finales del próximo mes de junio para presentar su Declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y regularizar su situación fiscal ante la Agencia Tributaria. Este año, desde XTB nos hemos vuelto a asociar con TaxDown para ayudar a nuestros usuarios a acometer este trámite. Además, para facilitar aún más las cosas, nuestros clientes podrán disfrutar de un descuento del 30% en los servicios de TaxDown. ¡Descubre cómo puedes declarar tus inversiones y cómo puedes aprovechar nuestra colaboración con TaxDown!
¿Cómo se declaran las inversiones?
Las inversiones, por norma general, se declaran en la base imponible del ahorro. Esta base aplica un tipo impositivo sobre el total de las posiciones cerradas, lo que implica que todas las inversiones que tengamos en cartera y ofrezcan un beneficio o pérdida latente no computarán en este cálculo.
El tipo impositivo que se aplica sobre las inversiones varía en función de las ganancias obtenidas: cuánto mayor sea el beneficio, mayor será el porcentaje aplicado, y viceversa. De este modo, en este 2026 los tipos impositivos que se aplicarán son:
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Beneficios hasta 6.000 €: al 19%
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Beneficios entre 6.000 y 50.000 €: al 21%
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Beneficios entre 50.000 y 200.000 €: al 23%
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Beneficios entre 200.000 y 300.000 €: al 27%
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Beneficios superiores a 300.000 euros: al 30%
A la hora de declarar inversiones, se deberá tener en cuenta que el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición.
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Valor de transmisión: es la suma del importe real por el que la adquisición se ha efectuado y los gastos y tributos inherentes a la adquisición,con la excepción de los intereses.
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Valor de adquisición: es el importe real por el que se ha efectuado la venta. De este valor se deducirán los gastos y tributos inherentes a la transmisión, en cuanto sean satisfechos por el transmitente.
Además, en caso de haber tenido pérdidas con sus inversiones, los inversores podrán compensarlas con otras ganancias patrimoniales. Si aún así tienen pérdidas por compensar, podrán compensarlas en los cuatro años siguientes.
Tu Declaración de la Renta con XTB y TaxDown
Este año, desde XTB nos hemos vuelto a asociar con TaxDown, una empresa colaboradora con la Agencia Tributaria que, en 5 sencillos pasos, nos puede ayudar a presentar nuestra declaración sin errores y aprovechando al máximo todas las posibles deducciones. Gracias a nuestra colaboración con TaxDown, además, nuestros clientes pueden beneficiarse de:
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Un 30% de descuento exclusivo para Clientes de XTB en todos los planes de TaxDown
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Integración con XTB: en TaxDown hacen que los datos se carguen automáticamente al subir el informe proporcionado por XTB, para no tener que declarar tus inversiones una a una.
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Ahorro fiscal medio de 200€ al presentar la declaración con TaxDown, gracias a sus asesores expertos que revisan cada ventaja fiscal aplicable.
¿Cómo conseguir el descuento en los servicios de TaxDown?
Para poder beneficiarse del descuento del 30% en TaxDown, nuestros usuarios solo deben seguir unos sencillos pasos:
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Acceder a través del enlace para clientes de XTB
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Crear su cuenta o iniciar sesión en TaxDown
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Disfrutar automáticamente del 30% de descuento
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Presentar su Declaración de forma rápida, sencilla y segura
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