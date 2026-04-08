- XTB vuelve a aliarse con TaxDown para ayudar a nuestros clientes a presentar la declaración de la renta
- Nuestros clientes pueden beneficiarse de un descuento del 30% en los servicios de TaxDown
- XTB vuelve a aliarse con TaxDown para ayudar a nuestros clientes a presentar la declaración de la renta
- Nuestros clientes pueden beneficiarse de un descuento del 30% en los servicios de TaxDown
Hoy arranca la campaña de la Declaración de la Renta 2025 y gracias a ser cliente de XTB cuentas con un descuento del 30% en los servicios de la empresa líder en trámites fiscales, TaxDown. En nuestro artículo '¿Cómo tributar las inversiones en la Declaración de la Renta 2025-2026?', de nuestra sección educativa, nuestro usuarios pueden encontrar toda la información sobre la Declaración de la Renta de este año, así como los detalles para acceder al descuento del 30% de los servicios de TaxDown.
Además, para ayudar a nuestros usuarios a cumplir con sus obligaciones fiscales, desde XTB emitimos un informe en el que se incluye toda la información necesaria para realizar la Declaración de la Renta de forma efectiva. Este documento contiene todas las operaciones realizadas por los usuarios, con sus correspondientes resultados, y puede consultarse en el Rincón del Cliente. XTB ya ha informado de toda la operativa a Hacienda.
¿Por qué elegir a TaxDown para tu Declaración del IRPF 2025?
Gracias a nuestra colaboración con TaxDown, nuestros clientes pueden beneficiarse de:
- 30% de descuento exclusivo para Clientes de XTB en todos los planes de TaxDown
- Integración con XTB: en TaxDown hacen que los datos se carguen automáticamente al subir el informe proporcionado por XTB, para no tener que declarar tus inversiones una a una.
- Ahorro fiscal medio de 200€ al presentar la declaración con TaxDown, gracias a sus asesores expertos que revisan cada ventaja fiscal aplicable.
¿Cómo conseguir el descuento en los servicios de TaxDown?
Para poder beneficiarse de este descuento, nuestros usuarios solo deben seguir unos sencillos pasos:
- Acceder a través del enlace para clientes de XTB
- Crear su cuenta o iniciar sesión en TaxDown
- Disfrutar automáticamente del 30% de descuento
- Presentar su Declaración de forma rápida, sencilla y segura
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El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
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