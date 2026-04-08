Hoy arranca la campaña de la Declaración de la Renta 2025 y gracias a ser cliente de XTB cuentas con un descuento del 30% en los servicios de la empresa líder en trámites fiscales, TaxDown. En nuestro artículo '¿Cómo tributar las inversiones en la Declaración de la Renta 2025-2026?', de nuestra sección educativa, nuestro usuarios pueden encontrar toda la información sobre la Declaración de la Renta de este año, así como los detalles para acceder al descuento del 30% de los servicios de TaxDown.

Además, para ayudar a nuestros usuarios a cumplir con sus obligaciones fiscales, desde XTB emitimos un informe en el que se incluye toda la información necesaria para realizar la Declaración de la Renta de forma efectiva. Este documento contiene todas las operaciones realizadas por los usuarios, con sus correspondientes resultados, y puede consultarse en el Rincón del Cliente. XTB ya ha informado de toda la operativa a Hacienda.

¿Por qué elegir a TaxDown para tu Declaración del IRPF 2025?

Gracias a nuestra colaboración con TaxDown, nuestros clientes pueden beneficiarse de:

30% de descuento exclusivo para Clientes de XTB en todos los planes de TaxDown

Integración con XTB: en TaxDown hacen que los datos se carguen automáticamente al subir el informe proporcionado por XTB, para no tener que declarar tus inversiones una a una.

Ahorro fiscal medio de 200€ al presentar la declaración con TaxDown, gracias a sus asesores expertos que revisan cada ventaja fiscal aplicable.

¿Cómo conseguir el descuento en los servicios de TaxDown?

Para poder beneficiarse de este descuento, nuestros usuarios solo deben seguir unos sencillos pasos: