Turkish Airlines presentará una oferta por Air Europa

Turkish Airlines hará una oferta por Air Europa. La compañía turca, que tras el abandono de Lufthansa y Air France-KLM de las negociaciones se posicionaba como la gran favorita para invertir en la aerolínea española, ha confirmado este viernes que presentará una oferta de compra minoritaria por la compañía, a fin de expander su posición en el sector.

Turkish Airlines apuesta por Air Europa

Tal y como ha confirmado la propia aerolínea en su página web, con esta operación Turkish Airlines busca fortalecer su posición en el mercado global de aviación e impulsar su competitividad. La compañía ha destacado la complementariedad entre su red mundial y la presencia de Air Europa en la Península Ibérica y América Latina, así como el potencial de la oferta para impulsar sus ingresos y diversificar su operativa regional.

Esta decisión, que llega después de que Turkish Airlines se haya quedado sin competencia directa por la operación tras el abandono de Lufhtansa y air France KLM, se toma tras estudios de viabilidad y con el objetivo de presentarla como una oferta vinculante a Air Europa. Las acciones de

¿Qué puede ofrecer Air Europa a Turkish Airlines?

Las sinergias potenciales entre Turkish Airlines y Air Europa se basan fundamentalmente en la complementariedad de sus redes y mercados. Estas sinergias incluyen:

Crecimiento acelerado en el mercado latinoamericano aprovechando la sólida presencia de Air Europa en esta región y la amplia red global de Turkish Airlines, tanto en pasajeros como en carga. Esto facilitaría la expansión y diversificación regional de Turkish Airlines.

aprovechando la sólida presencia de Air Europa en esta región y la amplia red global de Turkish Airlines, tanto en pasajeros como en carga. Esto facilitaría la expansión y diversificación regional de Turkish Airlines. Incremento de ingresos y diversificación operativa , mediante la colaboración y posible integración de operaciones que permitan optimizar costes y ampliar la oferta conjunta de rutas y servicios.

, mediante la colaboración y posible integración de operaciones que permitan optimizar costes y ampliar la oferta conjunta de rutas y servicios. Mejora de la conectividad global , fortaleciendo Madrid como hub y facilitando conexiones entre Europa, América Latina, Asia, Oriente Medio y África.

, fortaleciendo Madrid como hub y facilitando conexiones entre Europa, América Latina, Asia, Oriente Medio y África. Mayor eficiencia operativa y económica , a través de sinergias en gastos generales, handling, ventas, distribución y programas de fidelización.

, a través de sinergias en gastos generales, handling, ventas, distribución y programas de fidelización. Ventajas competitivas y sostenibilidad, permitiendo competir con otros grandes grupos europeos con precios más competitivos y flotas modernizadas que reduzcan emisiones netas por pasajero.

Estas sinergias pueden crear un efecto multiplicador para ambas compañías, beneficiándose de la combinación de sus fortalezas para ser más competitivas a nivel global, especialmente en mercados emergentes y uno de mayor tráfico en América Latina.

Estrategia de inversión de Turkish

La estrategia de inversión de Turkish Airlines se centra en fortalecer su posición global y mejorar su competitividad a largo plazo, en línea con su estrategia 2033. En concreto, su oferta para adquirir una participación minoritaria en Air Europa refleja esta visión estratégica de crecimiento y diversificación.

Complementariedad de redes : Turkish Airlines combina su amplia red global, que cubre más destinos internacionales que cualquier otra aerolínea, con la fuerte presencia de Air Europa en España y América Latina, el cual es uno de los de mayor potencial hoy día.

: Turkish Airlines combina su amplia red global, que cubre más destinos internacionales que cualquier otra aerolínea, con la fuerte presencia de Air Europa en España y América Latina, el cual es uno de los de mayor potencial hoy día. Generación de valor a largo plazo : La inversión es considerada acorde con los objetivos de creación de valor sostenible de Turkish Airlines hasta 2033, buscando un efecto multiplicador para su ecosistema de aviación que incluya filiales y empresas conjuntas.

: La inversión es considerada acorde con los objetivos de creación de valor sostenible de Turkish Airlines hasta 2033, buscando un efecto multiplicador para su ecosistema de aviación que incluya filiales y empresas conjuntas. Diversificación y nuevas fuentes de ingresos : La operación promovería una mayor diversidad operativa regional y nuevas fuentes de ingresos, abriendo oportunidades para ampliar su oferta y eficiencia.

: La operación promovería una mayor diversidad operativa regional y nuevas fuentes de ingresos, abriendo oportunidades para ampliar su oferta y eficiencia. Modelo de inversión innovador: Esta inversión minoritaria sería la primera de este tipo para Turkish Airlines y sigue la tendencia de otras aerolíneas del Medio Oriente que han apostado por participaciones en rivales regionales como estrategia de expansión internacional.

Turkish Airlines, controlada en casi un 50% por el Estado turco y fundada en 1933, opera con una visión de crecimiento global en la que busca fortalecer hubs clave, mejorar la conectividad global y diversificar mercados y líneas de negocio. En el acumulado del año, sus acciones cotizan con una subia de más del 8%.