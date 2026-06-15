Última hora: Datos mixtos en la producción industrial de EE. UU.

Conclusiones clave La producción industrial en EE. UU. creció un 0,1% en mayo

Este enfriamiento mensual da un respiro a la Fed al alejar el miedo al sobrecalentamiento

EE. UU.: Producción industrial Producción industrial (mensual): actual 0,1% (previsión 0,3%, anterior 0,7%).

actual 0,1% (previsión 0,3%, anterior 0,7%). Utilización de la capacidad de producción : actual 76,2% (previsión 76,2%, anterior 76,1%).

: actual 76,2% (previsión 76,2%, anterior 76,1%). Producción industrial (interanual): actual 1,7% (anterior 1,4%). Por qué son importantes estos datos El dato de producción industrial refleja el volumen real de actividad en el sector industrial de Estados Unidos, que abarca las industrias manufactureras, los servicios públicos (electricidad, gas y agua) y la minería. Un incremento en la producción indica una mayor demanda de bienes y una perspectiva económica favorable, mientras que un descenso puede apuntar a un enfriamiento de la actividad económica o a problemas en las cadenas de suministro. Este indicador también resulta clave a la hora de evaluar la inflación y los próximos pasos de la Reserva Federal. Una actividad industrial robusta respalda el crecimiento económico pero puede avivar las presiones inflacionistas, mientras que unos datos más débiles refuerzan la previsión de que el banco central aplique una política monetaria más flexible. La publicación de este informe suele tener un impacto directo en la cotización del dólar estadounidense, el mercado de bonos y las acciones del sector industrial.



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