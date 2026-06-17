ÚLTIMA HORA: El USD amplía sus ganancias hasta el 0,8% tras la conferencia del FOMC

El FOMC mantuvo las tasas de interés sin cambios en el rango de 3,50% - 3,75% mediante una votación unánime realizada hoy.

El dólar estadounidense cayó con fuerza (-0,4% frente al EURUSD), al igual que los principales índices bursátiles de Estados Unidos (S&P 500 -0,5%), principalmente debido a un Dot Plot especialmente agresivo, es decir, la proyección futura de tasas de interés del Comité.

Figura 1: Dot Plot del FOMC (2026 - 2028+)



Fuente: FOMC, 17.06.2026

Ha comenzado la primera conferencia de Kevin Warsh.

Hasta el momento, el tono no está siendo particularmente flexible, lo que permite que el USD conserve las ganancias obtenidas tras la publicación de un Dot Plot especialmente agresivo. Está circulando una gran cantidad de información, aunque probablemente no debamos acostumbrarnos a ello, ya que el nuevo presidente subrayó que el Comité está abandonando la orientación futura (forward guidance).

Finalmente, comenzamos a escuchar algunos matices más moderados. Warsh señaló que la postura de la política monetaria de la Fed es desigual entre distintos sectores de la economía, restringiendo al mercado de la vivienda, pero no al sector financiero. Además, el Comité afirmó que “no se siente obligado por sus propias proyecciones de tasas de interés” y se refirió a “datos desactualizados”. El presidente también se mostró abierto a utilizar “nuevas fuentes de datos”, algo que parece generar ciertas inquietudes. Asimismo, Warsh afirmó que no cree en la necesidad de elegir entre controlar la inflación o proteger el empleo.

Los principales índices bursátiles estadounidenses han recuperado parte de las pérdidas, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continúan aumentando, al igual que el dólar. Los inversores parecen interpretar la conferencia como ligeramente flexible, aunque probablemente no consideran que la opinión personal de Warsh tenga una influencia significativa dentro del Comité, al menos por ahora.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB