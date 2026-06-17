ÚLTIMA HORA: ¡EURUSD cae un 0,4% tras la decisión del FOMC!

Como se esperaba ampliamente, el FOMC decidió mantener las tasas de interés sin cambios, con la tasa de fondos federales permaneciendo en el rango de 3,50% - 3,75%. La decisión fue adoptada por unanimidad.
Figura 1: Tasas de interés y rendimientos de bonos en EE.UU. (1998 - 2026)
Fuente: XTB Research, 17.06.2026
Lo que es significativamente más importante que la decisión en sí es el Dot Plot, la proyección de las tasas de interés del FOMC para los próximos años. Hemos visto una revisión al alza de toda la trayectoria proyectada. Se trata de una revisión considerable, muy por encima de lo que esperaba el mercado.
Definitivamente podemos considerar esto como un giro más agresivo por parte del Comité. Actualmente, la mitad de los responsables de política monetaria (9 de 18) espera una subida de tasas antes de que finalice el año. Un tercio (6 de 18) considera que el escenario base contempla dos subidas de tasas.
Figura 2: Dot Plot del FOMC (2026 - 2028+)
Fuente: FOMC, 17.06.2026
La revalorización de las expectativas de tasas en Estados Unidos está siendo muy pronunciada. Ahora los mercados descuentan completamente una subida de tasas antes de finales de año y consideran que dos incrementos de tasas para mediados de 2027 representan el escenario base.
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