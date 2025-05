ÚLTIMA HORA: Inventarios de crudo en EE. UU. aumentan más de lo esperado, pero caen las existencias de gasolina 📊 El petróleo sube ligeramente

Inventarios de crudo según la EIA : +3,454 millones de barriles

(Previsión: -2,209 millones | Anterior: -2,032 millones)

Inventarios de gasolina : -1,022 millones de barriles

(Previsión: -0,938 millones | Anterior: +0,188 millones)

Inventarios en Cushing: -1,069 millones de barriles

(Anterior: -0,740 millones) En respuesta a los datos, el precio del petróleo registra una ligera alza en el intervalo de 15 minutos, ya que el aumento inesperado en los inventarios de crudo genera preocupación sobre la demanda, mientras que la caída en las existencias de gasolina sugiere un consumo sólido de productos refinados.

