Último día para cobrar el dividendo de Unicaja

Las acciones de Unicaja (UNI.ES) caen en la jornada de hoy más de un 2%, pero los inversores se centran ya en su calendario de dividendos. Hoy es el último día para comprar las acciones de la compañía con derecho a cobrar el dividendo que reparte esta semana. ¿Cuáles son las fechas clave del dividendo de Unicaja?

Unicaja reparte dividendo el 25 de septiembre

Unicaja repartirá un dividendo de 0,066 euros por acción este jueves 25 de septiembre. Sin embargo, mañana es la fecha ex-dividendo, lo que significa que este dividendo se descontará del precio de la acción y los inversores que mañana compren las acciones de Unicaja ya no tendrán derecho a recibir el dividendo del jueves.

Por tanto, todo aquel que quiera recibir el dividendo de Unicaja tendrá que terminar la jornada con acciones de la compañía. Este dividendo supone una rentabilidad del 2,86% aproximadamente desde los precios actuales. Si a las caídas de hoy (en el caso en el que se prolonguen) le sumamos las potenciales caídas de mañana por el descuento del dividendo, las acciones de Unicaja acumularán dos días de fuertes caídas.

Las acciones de Unicaja suben un 83% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

