Último día para cobrar el dividendo de Unicaja

11:52 22 de septiembre de 2025

Las acciones de Unicaja (UNI.ES) caen en la jornada de hoy más de un 2%, pero los inversores se centran ya en su calendario de dividendos. Hoy es el último día para comprar las acciones de la compañía con derecho a cobrar el dividendo que reparte esta semana. ¿Cuáles son las fechas clave del dividendo de Unicaja?

Logo de Unicaja
 

 

Unicaja reparte dividendo el 25 de septiembre

Unicaja repartirá un dividendo de 0,066 euros por acción este jueves 25 de septiembre. Sin embargo, mañana es la fecha ex-dividendo, lo que significa que este dividendo se descontará del precio de la acción y los inversores que mañana compren las acciones de Unicaja ya no tendrán derecho a recibir el dividendo del jueves. 

Por tanto, todo aquel que quiera recibir el dividendo de Unicaja tendrá que terminar la jornada con acciones de la compañía. Este dividendo supone una rentabilidad del 2,86% aproximadamente desde los precios actuales. Si a las caídas de hoy (en el caso en el que se prolonguen) le sumamos las potenciales caídas de mañana por el descuento del dividendo, las acciones de Unicaja acumularán dos días de fuertes caídas. 

 

Las acciones de Unicaja suben un 83% en este 2025.

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n de las acciones de Unicaja
 
Fuente: Plataforma de XTB
 

 

¿Cómo comprar acciones de Unicaja?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Unicaja para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

 

