Las acciones de Unicaja lideran el Ibex tras sus resultados

Las acciones de Unicaja se disparan tras presentar los resultados correspondientes al primer semestre del año. La entidad financiera ha reportado sus cuentas a la CNMV, informando de unos beneficios de 338 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo de 2024. Como resultados, sus títulos en Bolsa se han disparado, posicionándose en la zona alta del Ibex 35. Las acciones de Unicaja celebran sus buenos resultados Unicaja ha mejorado sus previsiones para el resto del ejercicio y aumentado en un 10% el dividendo a cuenta, que alcanza los 169 millones de euros (6,6 céntimos por acción). El dividendo anunciado se alinea con el último plan estratégico, que propone elevar el porcentaje de beneficios distribuidos —pay out— al 60%, y que a partir de 2026 incluirá también el 25% del capital generado, alcanzando una distribución total del 85%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El punto flaco dentro de los resultados de Unicaja lo encontramos en el margen de intereses, que sufrió una caída del 4%, situándose en 743 millones, debido principalmente al descenso en los tipos de interés. Por otro lado, los ingresos procedentes de comisiones crecieron un 2,5%, alcanzando los 262 millones. El margen bruto se elevó a 1.058 millones, un 5,2% más, mientras que los gastos se incrementaron en igual proporción, hasta los 237 millones. La rentabilidad general ascendió al 10%, y se situó en el 12% ajustada al exceso de capital. En términos de solvencia, Unicaja ha cerrado el semestre con un ratio CET 1 fully loaded —indicador del capital de más alta calidad— del 15,8%. En el ámbito crediticio, el volumen total se ha mantenido sin variación durante el trimestre, aunque ha crecido un 3,5% respecto al trimestre anterior. Sobresale el incremento en hipotecas (22% en el semestre), crédito al consumo (37%) y financiación empresarial (46%). El saldo de préstamos al consumo aumentó un 27% en el trimestre, mientras que el de hipotecas permaneció estable. A nivel semestral, los préstamos al consumo subieron un 7,8% y los hipotecarios bajaron un 1,7%. Unicaja mejora sus expectativas para 2025 Unicaja ha actualizado sus previsiones para el conjunto del 2025. La entidad prevé ahora que el margen de intereses supere los 1.450 millones anuales, frente a los 1.400 millones estimados anteriormente. En cuanto a las comisiones, espera un crecimiento moderado de casi 5%, cuando previamente estimaba un crecimiento casi nulo. Además, se contempla que la rentabilidad ajustada supere el 11%, por encima del 10% proyectado en un inicio. En lo referente al negocio, los recursos gestionados de los clientes han aumentado un 5,6%. Destacan especialmente los productos fuera de balance, como fondos de inversión y planes de pensiones, que crecieron un 13%. Los ingresos procedentes de esta área subieron un 12% respecto al primer semestre de 2024, representando ya el 18% del margen bruto. Los depósitos minoristas en balance aumentaron un 3,2%, situándose en 70.383 millones de euros. Tras la publicación de resultados, las acciones de Unicaja han avanzado un 7,8%, situándose como las más alcistas de la jornada dentro del selectivo nacional. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Unicaja Desde XTB valoramos positivamente la actualización al alza de los ingresos y márgenes por comisiones para el conjunto del 2025. Sin embargo, creemos que el despegue en bolsa de las acciones de Unicaja (la subida intradía es 3 veces superior al dividendo anunciado por la compañía, que se sitúa en el 2,9% de rentabilidad por título) obedece a la importante métrica de las provisiones. Unicaja reduce notablemente sus provisiones desde los 179 millones del primer semestre del año anterior hasta los 111 millones en el mismo periodo de este año. En suma, el coste de riesgo se reduce hasta los 26 puntos básicos. Las acciones de Unicaja se disparan más de un 80% en el acumulado del año, cotizando en los 2,27 euros por título. ¿Cómo comprar acciones de Unicaja? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Unicaja para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

