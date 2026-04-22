Un alto al fuego unilateral es suficiente para Wall Street

Conclusiones clave Wall Street mantiene el rally pese a tensiones , apoyado en expectativas de negociación

, apoyado en expectativas de negociación Petróleo sube con fuerza por bloqueo en Ormuz , reflejando riesgo energético persistente

, reflejando riesgo energético persistente EURUSD cae con presión macro europea, mientras Bitcoin se acerca a $80.000

Donald Trump decidió ayer extender de forma unilateral el alto al fuego para dar más tiempo a Irán para deliberar.

decidió ayer extender de forma unilateral el alto al fuego para dar más tiempo a Irán para deliberar. Irán expresa su deseo de volver a las negociaciones de paz, pero al mismo tiempo exige el levantamiento del bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos.

por parte de Estados Unidos. Irán afirma que aún es capaz de exportar petróleo. Mientras tanto, ha incautado dos buques que intentaban romper el bloqueo, lo que podría aumentar ligeramente las tensiones.

Trump mencionó la posibilidad de que las conversaciones se reanuden el viernes. Pakistán se muestra optimista, señalando una alta probabilidad de volver a la mesa de negociación.

se muestra optimista, señalando una alta probabilidad de volver a la mesa de negociación. Trump ha dado plazo a Irán hasta el domingo para iniciar conversaciones.

El Pentágono indica que despejar minas en el Estrecho de Ormuz podría tomar hasta 6 meses y solo puede comenzar una vez que se alcance la paz. Esto implica que el tránsito por el estrecho estará severamente limitado prácticamente hasta finales de este año.

indica que despejar minas en el Estrecho de Ormuz podría tomar hasta y solo puede comenzar una vez que se alcance la paz. Esto implica que el tránsito por el estrecho estará severamente limitado prácticamente hasta finales de este año. El S&P 500 continúa su rally y tiene la posibilidad de cerrar hoy en nuevos máximos históricos. Los futuros del S&P 500 suben 0,5% , mientras el Nasdaq 100 avanza más de 1% .

continúa su rally y tiene la posibilidad de cerrar hoy en nuevos máximos históricos. Los futuros del suben , mientras el avanza más de . Aunque no se percibe tensión en Wall Street, el mercado del petróleo reacciona con fuertes subidas ante el mantenimiento del bloqueo en el Estrecho de Ormuz. El Brent sube 2,5% (superando los $96 por barril ), mientras el WTI avanza casi 3% , probando la zona de $93 por barril .

sube (superando los ), mientras el avanza casi , probando la zona de . El oro registra ganancias moderadas ( +0,4% ), mientras que aumentos más relevantes se observan en el platino (+2,1%) y la plata (+1,7%) , pese a la recuperación del oro y la fortaleza del dólar estadounidense.

registra ganancias moderadas ( ), mientras que aumentos más relevantes se observan en el y la , pese a la recuperación del oro y la fortaleza del dólar estadounidense. El EURUSD continúa su fuerte caída desde ayer, acercándose al nivel de 1,1700 . Las probabilidades de una subida de tasas del BCE en abril son mínimas.

continúa su fuerte caída desde ayer, acercándose al nivel de . Las probabilidades de una subida de tasas del son mínimas. Philip Lane , economista jefe del BCE , advierte sobre riesgos en la Eurozona como la desaceleración económica y un repunte inflacionario impulsado por los precios de la energía.

, economista jefe del , advierte sobre riesgos en la Eurozona como la desaceleración económica y un repunte inflacionario impulsado por los precios de la energía. Alemania ha reducido su previsión de crecimiento económico para este año desde 1,0% a 0,5% debido a la crisis energética.

ha reducido su previsión de crecimiento económico para este año desde debido a la crisis energética. Los inventarios de petróleo en EE.UU . aumentaron en 1,9 millones de barriles , desafiando las expectativas de una caída. Sin embargo, los inventarios de productos refinados ( gasolina y destilados ) registraron fuertes descensos.

. aumentaron en , desafiando las expectativas de una caída. Sin embargo, los inventarios de productos refinados ( ) registraron fuertes descensos. La inflación del Reino Unido para marzo se ubicó en 3,3% interanual , en línea con lo esperado, pero aumentó con mayor fuerza en términos mensuales ( 0,7% m/m ). El GBPUSD se estabiliza sobre 1,35 .

, en línea con lo esperado, pero aumentó con mayor fuerza en términos mensuales ( ). El se estabiliza sobre . El Bitcoin se acerca a los $80.000 , impulsado por una mayor actividad en ETF y un mayor apetito por activos de riesgo tras las subidas en Wall Street.

se acerca a los , impulsado por una mayor actividad en ETF y un mayor apetito por activos de riesgo tras las subidas en Wall Street. Tesla e Intel publicarán resultados tras el cierre de Wall Street. Aunque Tesla reportó ventas de vehículos en el T1 por debajo de lo esperado, los inversores se centrarán principalmente en los planes futuros relacionados con IA y robótica.

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