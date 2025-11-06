Un Ibex 35 plano lucha por mantener los 16.000 puntos

- El Ibex 35 empieza plano la jornada
- ArcelorMittal al alza y Aena a la baja son los valores que destacan
El Ibex 35 está teniendo un comportamiento plano en esta primera parte de la sesión bursátil, influenciado por las presentaciones de resultados y las guerras políticas. Entre tanto, el sentimiento es bastante más negativo en Europa.
Empresas que más suben del Ibex 35
En la parte alta del Ibex 35 vemos como las acciones de ArcelorMittal están despegando gracias a unos resultados que han sorprendido al mercado y que han reflejado una mejora del precio medio de venta del acero. Los aranceles al acero tanto en Estados Unidos como en Europa (todavía están por llegar) pueden ayudar a que el precio medio de venta se incremente, permitiendo compensar incluso una posible caída del volumen de entregas por la sensibilidad de los clientes a las subidas de precios. En cualquier caso, la demanda es ya muy débil y los niveles de producción bajos a nivel sectorial, por lo que el binomio riesgo beneficio está a favor de ArcelorMittal. De hecho, cualquier incremento de producción producirá un fuerte incremento de las cifras de beneficios de Arcelor por el apalancamiento operativo. Pensamos que ArcelorMittal está bien posicionada para una posible recuperación del sector, aunque la tesis tiene un importante componente de medio y largo plazo. Rovi también suben, sobre todo con la vista puesta en el crecimiento esperado para el año 2026.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Aena se desploman debido a que las posibles enmiendas del PP al proyecto de inversiones de la compañía podría provocar que se tenga que organizar uno nuevo. En cualquier caso, lo que el mercado lee es un incremento claro del riesgo político, algo que suele provocar mucha desconfianza entre los inversores. Otras acciones como ACS o Acciona también corrigen.

