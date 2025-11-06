- ArcelorMittal sorprende al mercado
- Los aranceles empiezan a tener efecto
Las acciones de ArcelorMittal suben un 5% después de que sus resultados del tercer trimestre del 2025 hayan sorprendido positivamente al mercado a pesar de un entorno desafiante. La empresa se sigue posicionando para la recuperación del sector y el mercado lo valora.
Cifras clave de los resultados de ArcelorMittal del 3T2025
- Ingresos: 15.657 millones de dólares, +3,03% interanual, +0,99% frente a las expectativas
- EBITDA: 1.508 millones de dólares, -4,6% interanual, +3,13% frente a las expectativas
- Beneficio por acción ajustado: 0,62$, -1,58% interanual, +13,24% frente a las expectativas
Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de ArcelorMittal
Análisis de los resultados de ArcelorMittal
ArcelorMittal ha reportado un ligero incremento de sus ventas en un contexto bastante complicado para la compañía. En concreto, la producción total se redujo en un 7,9% interanual debido a la estacionalidad y al control de inventarios, mientras que los envíos se incrementaron en un 1,3% interanual. Este incremento, junto al aumento del precio medio de venta del acero del 2%, causaron el incremento de las ventas totales. Por toneladas, Norteamérica fue la región que mayor incremento de los envíos experimentó, con un incremento de más del 8%. Sin embargo, aquí se incluye la integración de Calvert, lo que ha respaldado las cifras de la región. Además, pensamos que los aranceles de Trump ya pueden estar teniendo un efecto positivo en la industria, ya que el precio medio de venta del acero se incrementó en más de un 15% interanual e incluso un 10% intertrimestral, lo que demuestra una reactivación de la industria. Sin embargo, creemos que este repunte se moderará debido al impacto de los aranceles en otros sectores. Por otro lado, Brasil tuvo un pobre desempeño, con una caída del 6,78% de los envíos y una caída del precio medio de venta de algo más del 6%, lo que demuestra la debilidad en la región. El incremento del 2,9% en los envíos en Europa ayudó a la evolución positiva de las ventas, mientras que el precio medio de venta se mantuvo estable. En general la producción de acero se ha quedado en un 2,5% por debajo de lo que esperaba el consenso de mercado, pero están pesando otros puntos en el sentimiento inversor.
Puntos positivos para ArcelorMittal
Aunque el sector todavía se enfrenta a un entorno débil, hay algunas variables positivas para ArcelorMittal. Los aranceles al acero tanto en Estados Unidos como en Europa (todavía están por llegar) pueden ayudar a que el precio medio de venta se incremente, permitiendo compensar incluso una posible caída del volumen de entregas por la sensibilidad de los clientes a las subidas de precios. En cualquier caso, la demanda es ya muy débil y los niveles de producción bajos a nivel sectorial, por lo que el binomio riesgo beneficio está a favor de ArcelorMittal. De hecho, cualquier incremento de producción producirá un fuerte incremento de las cifras de beneficios de Arcelor por el apalancamiento operativo. En ese sentido, hay que señalar que la compañía mantiene un margen de ebitda por tonelada un 36% superior a la media de 2012-2019, lo que muestra la eficiencia operativa.
Por todo ello, pensamos que Arcelor está bien posicionada para una posible recuperación del sector, aunque la tesis tiene un importante componente de medio y largo plazo.
Las acciones de ArcelorMittal suben un 51% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
