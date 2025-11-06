Las acciones de ArcelorMittal suben un 5% después de que sus resultados del tercer trimestre del 2025 hayan sorprendido positivamente al mercado a pesar de un entorno desafiante. La empresa se sigue posicionando para la recuperación del sector y el mercado lo valora.

Cifras clave de los resultados de ArcelorMittal del 3T2025

Ingresos: 15.657 millones de dólares, +3,03% interanual, +0,99% frente a las expectativas

EBITDA: 1.508 millones de dólares, -4,6% interanual, +3,13% frente a las expectativas

Beneficio por acción ajustado: 0,62$, -1,58% interanual, +13,24% frente a las expectativas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de ArcelorMittal

Análisis de los resultados de ArcelorMittal

ArcelorMittal ha reportado un ligero incremento de sus ventas en un contexto bastante complicado para la compañía. En concreto, la producción total se redujo en un 7,9% interanual debido a la estacionalidad y al control de inventarios, mientras que los envíos se incrementaron en un 1,3% interanual. Este incremento, junto al aumento del precio medio de venta del acero del 2%, causaron el incremento de las ventas totales. Por toneladas, Norteamérica fue la región que mayor incremento de los envíos experimentó, con un incremento de más del 8%. Sin embargo, aquí se incluye la integración de Calvert, lo que ha respaldado las cifras de la región. Además, pensamos que los aranceles de Trump ya pueden estar teniendo un efecto positivo en la industria, ya que el precio medio de venta del acero se incrementó en más de un 15% interanual e incluso un 10% intertrimestral, lo que demuestra una reactivación de la industria. Sin embargo, creemos que este repunte se moderará debido al impacto de los aranceles en otros sectores. Por otro lado, Brasil tuvo un pobre desempeño, con una caída del 6,78% de los envíos y una caída del precio medio de venta de algo más del 6%, lo que demuestra la debilidad en la región. El incremento del 2,9% en los envíos en Europa ayudó a la evolución positiva de las ventas, mientras que el precio medio de venta se mantuvo estable. En general la producción de acero se ha quedado en un 2,5% por debajo de lo que esperaba el consenso de mercado, pero están pesando otros puntos en el sentimiento inversor.

Puntos positivos para ArcelorMittal

Aunque el sector todavía se enfrenta a un entorno débil, hay algunas variables positivas para ArcelorMittal. Los aranceles al acero tanto en Estados Unidos como en Europa (todavía están por llegar) pueden ayudar a que el precio medio de venta se incremente, permitiendo compensar incluso una posible caída del volumen de entregas por la sensibilidad de los clientes a las subidas de precios. En cualquier caso, la demanda es ya muy débil y los niveles de producción bajos a nivel sectorial, por lo que el binomio riesgo beneficio está a favor de ArcelorMittal. De hecho, cualquier incremento de producción producirá un fuerte incremento de las cifras de beneficios de Arcelor por el apalancamiento operativo. En ese sentido, hay que señalar que la compañía mantiene un margen de ebitda por tonelada un 36% superior a la media de 2012-2019, lo que muestra la eficiencia operativa.

Por todo ello, pensamos que Arcelor está bien posicionada para una posible recuperación del sector, aunque la tesis tiene un importante componente de medio y largo plazo.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 51% en este 2025.

