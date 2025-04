Un Ibex 35 sin fuelle acaba en rojo

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de hoy con retrocesos, poniendo fin a una semana muy agitada en los mercados financieros. El índice bursátil español se vio afectado inicialmente por el nuevo incremento de aranceles impuesto por China a productos estadounidenses, aunque con el paso de las horas logró moderar las pérdidas. Movimientos destacados en el Ibex 35 Entre los valores más destacados del día, las acciones de Solaria ha liderado las subidas del Ibex 35 con un repunte superior al 3%. Las acciones de Unicaja también han registrado avances significativos, pese a haber mostrado una menor volatilidad esta semana en comparación con otros bancos. Las compañías del sector utilities han tenido igualmente una buena jornada, siendo Redeia la que más ha subido. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo, las acciones de Fluidra han sido la más perjudicada, con un descenso cercano al 5%, debido a su elevada exposición al mercado estadounidense en medio del conflicto arancelario con China. IAG y ACS también han cerrado con pérdidas superiores al 2%, ambas afectadas por su presencia en EE. UU., y en el caso de ACS, también por su alta dependencia del dólar, que continúa perdiendo fuerza. Otros mercados: El DAX sufre y Wall Street duda El DAX alemán ha terminado la jornada con una caída cercana al 1%, a pesar de un leve repunte del sector automovilístico. En contraste, el FTSE 100 británico ha subido más de medio punto porcentual, desmarcándose de la tendencia bajista del resto de plazas europeas. En Wall Street persiste la incertidumbre, incluso después de la publicación de los resultados de algunos grandes bancos, entre ellos JP Morgan, que superó expectativas, aunque su CEO, Jamie Dimon, advirtió sobre futuras revisiones a la baja en las estimaciones de beneficios de las empresas del S&P 500. El dólar continúa perdiendo valor, y el tipo de cambio euro-dólar ya supera con holgura los 1,13, lo que agrava las pérdidas de los inversores europeos en los mercados estadounidenses. Por otro lado, el bitcoin se consolida hoy como activo refugio con una subida del 2,8%, mientras que el oro sigue en una racha alcista, alcanzando nuevos máximos históricos.

