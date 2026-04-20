¿Un impulso bajista en Bitcoin? 🚨 Los ETF vuelven a fluir hacia BTC

El panorama actual es notablemente mejor, aunque aún lejos de una euforia plena. Una descripción más precisa sería un retorno de capital cauto pero visible .

Según datos de SoSoValue, los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron más de 996 millones USD en entradas netas semanales, el mejor resultado desde la semana que terminó el 16 de enero. Importante: no se trata de un repunte aislado. Es la tercera semana consecutiva de flujos positivos, llevando las entradas totales del periodo a más de 1.800 millones USD. Esto marca un cambio claro respecto al débil primer trimestre, cuando los ETF cripto sufrieron fuertes salidas y caídas en valor de activos.

Sin embargo, si las tensiones geopolíticas continúan aumentando, no puede descartarse cierto grado de toma de beneficios por parte de este grupo de inversores.

Bitcoin retrocedió desde casi 78.000 USD hasta situarse justo por debajo de 75.000 USD al inicio de la nueva semana de negociación, mientras aumentaban las tensiones entre EE. UU. e Irán y Teherán reiteraba que el Estrecho de Ormuz sigue efectivamente cerrado. Al mismo tiempo, las entradas en los ETF de Bitcoin se han acelerado claramente, con la última semana ofreciendo la señal más fuerte de renovada demanda institucional desde mediados de enero.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Los ETF de Bitcoin recuperan impulso

La magnitud de las entradas recientes sugiere que las instituciones están aumentando nuevamente su exposición a bitcoin. Entradas semanales cercanas a 1.000 millones USD no solo representan la lectura más fuerte desde mediados de enero, sino que confirman que la mejora del sentimiento no se limita a una sola sesión o a un impulso de precio puntual.

En una visión más amplia, las entradas totales en las cinco principales categorías de ETF cripto al contado alcanzaron aproximadamente 1.370 millones USD, un aumento de casi el 40% semana a semana. Esto indica que el capital está regresando no solo a Bitcoin, sino al espacio de activos digitales en general.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

BlackRock lidera, pero los nuevos productos ganan tracción

BlackRock sigue siendo el actor dominante. Su fondo IBIT atrajo 906 millones USD en entradas durante la semana, reforzando su liderazgo en el segmento de ETF de Bitcoin al contado. Al mismo tiempo, el nuevo fondo MSBT de Morgan Stanley registró 71 millones USD en su primera semana completa tras su debut el 8 de abril.

Esto es significativo: muestra que la demanda ya no se concentra únicamente en los productos más consolidados, sino que se está expandiendo gradualmente hacia instrumentos más nuevos.

La recuperación tampoco se limita a Bitcoin. Los ETF de Ethereum registraron su mejor semana desde mediados de enero, atrayendo 275,8 millones USD. Además, el capital ha comenzado a regresar a productos vinculados a altcoins seleccionadas, señalando un aumento gradual del apetito por riesgo.

ETF de Ethereum: 275,8 M USD

ETF de XRP: 55,39 M USD

ETF de Solana: 35,17 M USD

ETF de Chainlink: 5,30 M USD

Destaca que Solana revirtió tres semanas consecutivas de salidas, mientras que los ETF de Chainlink aún no han registrado una sola semana de salidas netas. Si observamos los ETF bursátiles más populares, se aprecia claramente que el apetito por IBIT sigue siendo muy fuerte.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Rebote tras un débil primer trimestre

La recuperación actual es más significativa cuando se coloca en contexto. Tras un pico a mediados de enero, los activos en ETF de Bitcoin cayeron con fuerza —de unos 128.000 millones USD a 83.400 millones USD a finales de febrero, una caída de casi el 35%. Los activos en ETF de Ethereum cayeron aún más, perdiendo alrededor del 46% en el mismo periodo.

Ahora, la tendencia comienza a revertirse. La última ola de entradas ha devuelto los activos netos de los ETF de Bitcoin por encima de los 100.000 millones USD, un umbral simbólico pero importante. Sugiere que el mercado no solo se ha estabilizado, sino que ha comenzado a reconstruirse tras las pérdidas anteriores.

La geopolítica sigue siendo un motor clave

El reciente repunte no está impulsado únicamente por factores técnicos o específicos del mercado. Parte de la renovada demanda parece estar vinculada a expectativas de una posible desescalada entre EE. UU. e Irán. Un mejor sentimiento sobre el riesgo geopolítico ha animado a algunos inversores institucionales a aumentar posiciones largas a través de ETF de Bitcoin.

Sin embargo, la situación sigue siendo frágil. Junto a señales de posible diálogo diplomático, informes sobre la incautación de un buque iraní por EE. UU. y tensiones continuas en torno al Estrecho de Ormuz subrayan el riesgo de una nueva escalada. Como resultado, aunque el sentimiento ha mejorado, aún no hay confirmación clara de que el riesgo geopolítico esté retrocediendo. Bitcoin ha retrocedido casi 3.000 USD desde los máximos locales recientes.

Bitcoin aguanta, pero persiste la cautela. ¿Intervendrá la Fed?

A pesar de las señales mixtas, la acción del precio de Bitcoin se mantiene relativamente estable. En un momento puntual, bitcoin superó brevemente los 77.000 USD, apoyando el sentimiento de riesgo más amplio, incluidas subidas en renta variable. Al mismo tiempo, los precios han rondado más cerca de 75.000 USD a corto plazo, lo que sugiere que el mercado aún no está listo para abrazar plenamente una tendencia alcista sostenida.

Esto refleja una fase de transición: el capital está regresando, pero con cautela. Los flujos mejoran, pero los inversores siguen muy sensibles a los desarrollos macroeconómicos y geopolíticos.

A medio plazo, el factor clave podría no ser la geopolítica, sino la política monetaria de EE. UU. Crece la idea de que una aceleración sostenida de entradas en ETF cripto requerirá más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Esto, más que los acontecimientos geopolíticos por sí solos, podría determinar si el rebote actual se convierte en una tendencia alcista de mayor duración.

Por ahora, el mercado se beneficia de un sentimiento mejorado, pero sin un cambio claro en el entorno de tipos, el potencial alcista puede seguir limitado.

La demanda institucional regresa, pero de forma selectiva

El estado actual del mercado de Bitcoin es claramente más fuerte que a finales del primer trimestre. Vemos una tercera semana consecutiva de entradas positivas en ETF, activos totales superando nuevamente los 100.000 millones USD y actividad renovada en Ethereum y altcoins seleccionadas. Son señales importantes que el mercado esperaba.

Al mismo tiempo, esta recuperación no existe en el vacío. Los inversores aún enfrentan incertidumbre geopolítica, dudas sobre la política de la Fed y el riesgo de que el sentimiento mejore solo temporalmente.

La conclusión es clara: las instituciones están aumentando su exposición a Bitcoin nuevamente, pero de manera selectiva y cautelosa. Los datos recientes son claramente positivos, pero las próximas semanas determinarán si los flujos de ETF han entrado en una fase sostenida o si se trata simplemente de un rebote tras una corrección profunda.

Perspectiva técnica de Bitcoin

Desde el otoño de 2025, la acción del precio de Bitcoin muestra similitudes notables entre el impulso bajista anterior y el actual. Esta vez, el precio logró superar el retroceso de Fibonacci del 38,2%, pero el fin de semana trajo nueva presión bajista, empujando a bitcoin nuevamente hacia la zona de 75.000 USD.

Si surgiera un nuevo impulso bajista desde los niveles actuales, no podría descartarse un movimiento por debajo de 60.000 USD. Por arriba, la resistencia clave sigue en la zona de 77.000–78.000 USD. Una ruptura sostenida por encima abriría el camino hacia 83.000–84.000 USD, donde coinciden el retroceso del 61,8% y la EMA de 200 días.

Fuente: xStation5

Mirando la caída actual, también hay similitudes con los tres grandes impulsos bajistas observados durante el mercado bajista de 2021–2022. Si la historia “rima”, el mercado podría enfrentar aún una última ola fuerte de ventas desde los niveles actuales.

Fuente: xStation5