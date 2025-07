Un mercado laboral sólido impulsa al S&P 500

Wall Street registra otra sesión en verde tras el informe de NFP, que superó las expectativas de la mayoría de los economistas. El inesperado aumento de la creación de empleo y la caída del desempleo al 4,1% renovaron la confianza de los inversores en la economía estadounidense. El Nasdaq y el DJIA suben alrededor de un 0,9%, el S&P 500 sube por décima sesión consecutiva (+0,7%) y el Russell 2000 suma un 0,65%.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el mercado de bonos se está desplomando, ya que los inversores reducen sus expectativas de un recorte de tipos y se alejan de las apuestas sobre un recorte de tipos en julio. En consecuencia, los rendimientos están subiendo desde sus mínimos recientes, debido a los comentarios moderados de varios funcionarios de la Fed, la declaración de Jerome Powell de que un recorte de tipos "no está descartado" y el sorprendentemente débil informe de ADP de ayer. Cotización del S&P 500 Los futuros del S&P 500 han subido por décima sesión consecutiva, con un avance del 6,3% en su racha alcista. El impulso se mantiene fuerte, a pesar de que el RSI se encuentra muy por encima del nivel de sobrecompra. El optimismo es generalizado, con todos los sectores del índice cotizando al alza. Sin embargo, la racha de nuevos máximos históricos podría verse comprometida si el precio cae por debajo del nivel de 6245, punto donde el índice se detuvo a principios de esta semana antes de continuar su movimiento alcista. Source: xStation5 Noticias de empresas del S&P 500 ASML, BE Semiconductor y ASM International bajaron entre un 0,6% y un 1,6% tras los informes de que Samsung retrasará su planta de chips en Texas. El retraso, relacionado con la demanda de los clientes, lastra a los proveedores europeos: ASML obtiene el 14% de los ingresos de Samsung, BE Semi, el 4,4%, y ASM también es un socio clave. Los inversores temen una menor demanda a corto plazo del gigante tecnológico coreano. Datadog subió un 13% tras la apertura del mercado tras ser seleccionada para unirse al S&P 500, reemplazando a Juniper Networks tras su adquisición por HPE. Esta decisión mejoró la visibilidad de los inversores y los flujos de fondos. Mientras tanto, Robinhood y AppLovin, previamente consideradas como contendientes, cayeron más de un 2% cada una tras la noticia. Synopsys y Cadence subieron un 4,5% y un 5,1% respectivamente después de que EE. UU. levantara las restricciones a la exportación de software de diseño de chips a China. La medida reabre un mercado clave, donde los clientes chinos representan el 14% de las ventas de Synopsys y el 11% de las de Cadence. Ansys también subió un 2,3%. Los analistas prevén un daño financiero limitado, pero advierten sobre la incertidumbre comercial futura. Xponential Fitness se disparó hasta un 23% después de que la SEC finalizara su investigación sin tomar medidas. Jefferies prevé una mejora en la confianza de los inversores bajo el nuevo liderazgo y respalda la acción con una recomendación de compra y un precio objetivo de 26 dólares. Los analistas citan la sólida cartera de marcas, el potencial de crecimiento internacional y una estrategia centrada en las franquicias como factores clave para el rendimiento futuro. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

