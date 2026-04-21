El líder del mercado estadounidense de servicios de salud y seguros, UnitedHealth Group, ha atravesado algunos trimestres difíciles. Sin embargo, los últimos resultados parecen indicar que la situación de la compañía podría estar mejorando. Los resultados del primer trimestre superaron las expectativas de los inversores, y las acciones de UnitedHealth Group suben casi un 10% en la sesión de hoy.

UnitedHealth Group bate expectativas

En concreto, UnitedHealth Group ha reportado unos ingresos de 111.700 millones de dólares. Esto representa un aumento interanual de aproximadamente el 2% y supera las expectativas de los analistas, que rondaban los 109.000 millones de dólares.

Donde la empresa realmente destacó fue en la rentabilidad y las previsiones.

Los beneficios por acción (BPA) alcanzaron los 7,23$, frente a las expectativas de alrededor de 6,6$, lo que representa un aumento del 5%.

La previsión de BPA para todo el año se elevó de 17,75$ a 18,25$, cifra muy superior al consenso de Wall Street, que ronda los 17,8$.

Los inversores también se centran en el ratio de costes médicos de la empresa, un indicador clave en este sector. Una reducción (optimización) de los costes médicos se traduce en una mayor rentabilidad del modelo de negocio. La empresa logró reducir el ratio de costes médicos al 83,9%, lo que supone una mejora directa de la rentabilidad.

En el contexto de la creciente demanda de servicios sanitarios en Estados Unidos, el efecto base y la notable mejora de la rentabilidad podrían ayudar a la empresa a superar definitivamente un periodo difícil.

Cotización de UnitedHealth

El precio de las acciones de UnitedHealth ha regresado a la zona cercana al límite superior del canal de consolidación. Para que continúen las ganancias, es necesario que se produzca una ruptura clara por encima de la amplia y fuerte zona de resistencia entre 360 ​​y 380. Si esto ocurre, el precio podría seguir la línea de tendencia alcista (naranja).