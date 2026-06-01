🔴Directo: ¿Hacia el debut de la década?

Conclusiones clave El histórico debut bursátil de SpaceX monopoliza la atención de los mercados institucionales en una semana crítica donde la persistencia del PCE y la rebaja del PIB complican la estrategia de la Reserva Federal.

SpaceX ultima su salida a bolsa para el 12 de junio con una oferta de 75.000 millones de dólares y una valoración de entre 1,75 y 2 billones de dólares, impulsada por Starlink y la IA espacial.

El análisis de correlación del oro confirma su eficacia contra la inflación a largo plazo, pero muestra vulnerabilidad a corto plazo por el endurecimiento monetario.

La actividad económica de EE. UU. se ralentiza en el Q1 con un crecimiento del PIB revisado a la baja al 1,6%, lastrado por un consumo que crece a menor ritmo (1,4%).

La inflación del PCE subyacente repunta hasta el 3,3% interanual, consolidando un 86% de probabilidad de subidas de tipos de interés en 2026.

¡La economía global y los mercados financieros afrontan una encrucijada de alta tensión a comienzos de junio de 2026! Los inversores se preparan para el debut bursátil de SpaceX el 12 de junio, una operación histórica valorada en hasta 2 billones de dólares que promete alterar los flujos de Wall Street impulsada por Starlink y su nueva infraestructura de IA orbital. Paralelamente, desmitificamos el comportamiento del oro, demostrando por qué las agresivas expectativas de tipos de interés rompen su correlación inflacionaria a corto plazo y analizamos las preocupantes señales en la demanda física de joyería y ETFs mundiales. Por último, diseccionamos los alarmantes datos macroeconómicos en EE. UU.: la revisión a la baja del PIB al 1,6%, la contracción en la tasa de ahorro de los hogares al 2,6% y un PCE subyacente del 3,3% que fuerza un sesgo restrictivo en la Fed. ¡Repasamos el crucial calendario macroeconómico y la temporada de resultados tecnológicos de la semana!

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