¿Vivimos mejor que nuestros padres?

La riqueza neta de los menores de 35 años en España cayó un 80% en el periodo 2005-2022

El salario medio real en España tan sólo ha subido un 4,45% en 17 años, frente al incremento del 32,2% de la pensión media.

Comprar una casa en España ahora requiere 7,3 años de renta, frente a menos de 3 años en 1987.

Los españoles dedican más del 60% de su salario a pagar el alquiler.

Ahorrar sin invertir retrasa la compra de vivienda el doble de tiempo.

Soluciones desde XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy en día se cuestiona si de verdad los jóvenes enfrentan más dificultades que otras generaciones. La subida de los precios de la vivienda, del alquiler y en general de las condiciones de vida son algunos de los argumentos, los cuales vamos a tratar de analizar para aportar algo de luz. En primer lugar, podemos ver cómo la riqueza neta mediana de los hogares en España se ha deteriorado en general en los últimos 20 años, en parte por el impacto de la inflación. Sin embargo, el grupo que más perjudicado se ha visto es el de los menores de 35 años, con una caída de la riqueza neta mediana de casi el 80% desde el año 2005 hasta el 2022. Tanto es así que este grupo apenas acumula una riqueza neta de 20.000€. Por contra, el grupo de 65 a 74 años de edad “tan solo” ha visto una disminución de su riqueza neta del 10%, mientras que el de más de 75 años ha experimentado un incremento del 18,7%. Es decir, el único grupo que ha conseguido incrementar su riqueza neta en esos casi 20 años. Uno de los motivos de esta discrepancia ha sido la evolución del salario medio frente a la pensión media de jubilación. En concreto, desde el año 2005 hasta el 2022 la pensión media de jubilación aumentó en un 82,7%, mientras que el salario medio lo hizo tan solo en un 44,3%. De hecho, teniendo en cuenta la inflación, el salario medio real tan solo se incrementó en total un 4,45% en 17 años, mientras que la pensión media de jubilación se apreció en un 32,2% en términos reales. Partiendo de que más del 80% de los jubilados viven en una casa en propiedad, parece lógico esta fuerte discrepancia en la evolución de la riqueza neta. El difícil acceso a la vivienda para los jóvenes Si nos centramos en el mercado de la vivienda, aquí es donde vemos el mayor impacto. Si partimos de la base de que el grupo de edad de menos de 35 años apenas tiene una riqueza neta de 20.000€, la compra de una vivienda se hace complicada. Es cierto que parte de este grupo ya tiene una vivienda en posesión, pero según el INE tan solo el 27% de los menores de 30 años son propietarios de una vivienda. Por tanto, la adquisición de la primera vivienda se ha complicado considerablemente y ha aumentado desde los menos de 3 años de renta disponible mediana sobre el precio medio de la vivienda en 1987, hasta los 7,3 años en diciembre del 2023. Es decir, los años requeridos para comprar una vivienda en España se han incrementado en más de un 250% en los últimos 36 años Por su parte, es cierto que el porcentaje de renta disponible dedicado al pago de la hipoteca se ha reducido, principalmente por los menores tipos de interés. Sin embargo, si de inicio se parte con una gran barrera de entrada, el porcentaje que tengas que dedicar de tu renta al pago de la hipoteca pasa a un segundo plano. Primero, el jóven necesita poder acceder a la compra y después hacer frente a la hipoteca.

En el mercado del alquiler la situación no varía mucho, aunque es cierto que los datos de la burbuja inmobiliaria distorsionan algo la situación actual. En concreto, en España en la actualidad se dedica más del 60% del salario medio para pagar una vivienda de 60 metros cuadrados, mientras que esta cifra supone más del 45% de la renta disponible. Lógicamente, esto hace muy complicado que los jóvenes puedan ahorrar, lo que está afectando incluso a las tasas de emancipación. En 2006 esta tasa de emancipación era del 23,7%, mientras que las últimas cifras que se han manejado han sido menores al 15%. En definitiva, desde XTB, como expertos en ahorro e inversión, consideramos que la creación de un patrimonio para los jóvenes resulta cada vez más complicada, lo cual obliga a las nuevas generaciones a gestionar sus ahorros de forma distinta que las anteriores. Gracias al elevado horizonte temporal de este grupo de edad, es posible contar con un perfil de riesgo menos conservador y creemos que activos como la bolsa pueden permitir a los jóvenes optimizar la acumulación de capital sin la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales. Uno de los índices de referencia es el MSCI World, que recoge la evolución de las principales compañías de todo el mundo y que de media en los últimos 10 años ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 10,83%. Estos índices son realmente accesibles a día de hoy para cualquier capital gracias a los ETFs. Se trata de un instrumento con un mínimo de inversión realmente bajo y al que nuestros padres no tenían acceso pero que hoy en día cualquier jóven puede usar para capitalizar sus ahorros. Como ejemplo del potencial que ofrece el ahorro periódico, si tomamos como referencia a un joven de 18 años que quiere contar con unos 56.000€ a los 30 para la entrada de una casa e invirtiese sus ahorros periódicamente en el índice MSCI World, bastaría con "ahorrar" tan solo 195€ al mes para lograr este objetivo. En cambio, si tan solo acumulamos el capital en nuestra cuenta bancaria sin invertir, este mismo joven necesitaría ahorrar unos 400€ al mes para cumplir con el mismo objetivo. La diferencia por tanto entre invertir o no el ahorro periódico como se puede comprobar resulta crucial para estos plazos. Si usaramos otros activos, la inversión necesaria sería mayor que en bolsa, pero el resultado sigue siendo mejor que acumular el dinero en la cuenta corriente sin hacer nada. En concreto, si usaramos el oro, ese ahorro necesario al mes sería de 235€, mientras que si optamos por la renta fija americana la cantidad ascendería a casi 390€ al mes. Precisamente para ayudar a las generaciones más jóvenes es por lo que recientemente desde XTB acabamos de publicar la Guía de Ahorro para Milenials, una guía interactiva que cuenta con consejos de ahorro y un simulador para ayudarles a conseguir sus objetivos.

