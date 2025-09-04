Vuelta al cole: ¿cómo ahorrar con un plan de inversión?

La vuelta al cole ya empieza a ser un tema de conversación y con ello los gastos que los padres tendrán que afrontar en este inicio de curso. La inflación también ha hecho mella en los materiales escolares y uniformes, por lo que el ahorro para este fin es fundamental. Por ello, os traemos un ejemplo de cómo nuestro plan de inversión nos puede ayudar a ahorrarnos un 6% para la vuelta al cole. ¡Vamos a verlo!

Más de 500 euros para la vuelta al cole

La vuelta al cole supone un gasto importante para las familias. Tanto que, según un informe de la OCU, el desembolso total ronda los 520 euros por niño, siendo el gasto en libros el más importante con una media de unos 203 euros. De hecho, este gasto en libros puede variar considerablemente en función del curso escolar al que entren nuestros hijos, y va aumentando a medida que crecen. Así, cuando empiezan en infantil, este gasto medio ronda los 143 euros, pero se incrementa en hasta 100 euros más en bachillerato.

A todo esto hay que sumarle los gastos en material, que rondan los 92 €, así como la compra de ropa y uniforme, que de media se ubican en los 181 € y que suponen otro de los grandes gastos.

Así, si quisiéramos planear el ahorro de los 520 € durante un año, necesitaríamos ahorrar 43,30 € cada mes.

Ahorrar en educación con los planes de inversión

Por ello, es fundamental que las familias puedan acceder a un instrumento en el que poder ahorrar para hacer frente a estos gastos. Y este, es el Plan de Inversión. Se trata de una funcionalidad que te permite incluir hasta 9 ETFs y aportar periódicamente la cantidad que se desees, lo que da mucha flexibilidad al inversor. El Plan de Inversión puede usarse para cualquier objetivo que tengas y la vuelta al cole del año que viene puede ser uno de ellos. Por ejemplo, si nuestro Plan de Inversión estuviera formado por un ETF del MSCI World (XDWD.DE), que recoge la evolución de las bolsas mundiales, y asumimos que la rentabilidad anualizada coincide con la conseguida en los últimos 5 años (13,41%*), tan solo haría falta aportar 40,70 € al mes durante 12 meses para poder hacer frente a la vuelta al cole (frente a los 43,30 € al mes si sólo mantuviéramos este dinero acumulado). Esto supondría un ahorro de más del 6% en comparación con guardar ese dinero sin invertir, lo que repetido cada año podría ayudar a las familias a ahorrar mucho dinero.

*Los datos presentados son un ejemplo informativo, que en ningún caso puede tomarse como asesoramiento o recomendación de inversión. Los resultados son estimaciones que se han obtenido asumiendo aportaciones y capitalizaciones diarias, aplicando un retorno anualizado a cinco años del 13,41% del ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (EUR) según datos de Morningstar durante el periodo comprendido entre 27.08.2020 - 27.08.2025. Invertir implica riesgos. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros.



