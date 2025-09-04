📊Las acciones de WOSG suben un 10% en dos días

Las acciones de WOSG (WOSK.UK) suben un 10% en apenas dos días después de que la compañía haya lanzado una nota de prensa muy positiva para el mercado. Los inversores llevan tiempo castigando a la compañía por los miedos arancelarios, pero WOSG no detecta aún ningún impacto.

Las acciones de WOSG cogen fuerza

Las acciones de WOSG están repuntando debido a que la empresa ha lanzado una nota de prensa en la que afirma que mantiene sus perspectivas para el primer semestre del año, lo que supone una gran noticia teniendo en cuenta los miedos que el mercado tenía por el impacto de los aranceles. De hecho, WOSG afirma que ve la misma estabilidad del segundo semestre del año pasado.

Recordemos que Estados Unidos ha impuesto un arancel del 39% a Suiza y que entró en vigor en agosto. Sin embargo, durante el mes de julio vimos un incremento de las exportaciones a Estados Unidos de un 45%, hasta los 554,5 millones de francos suizos. Esto permitió a las compañías formar un inventario sólido para evitar el impacto arancelario durante los meses de negociación entre ambos gobiernos.

En cualquier caso, creemos que el impacto de los aranceles en los resultados de WOSG serán moderados. Aunque una subida de precios de ese calibre es inviable, es importante señalar que la elasticidad del sector de relojes de lujo es baja. El problema de WOSG es que también puede sufrir una contracción del margen debido a que las marcas de lujo suban los precios más de lo que WOSG pueda repercutirlo. Sin embargo, pensamos que las caídas que ha sufrido la compañía ya recogen un escenario mucho peor del que acabamos de comentar.

Las acciones de WOSG caen un 38% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de WOSG?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de WOSG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.