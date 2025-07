¡Vuelven las acciones meme! GoPro sube un 100% esta semana

Las acciones de GoPro (GPRO.US) están disparadas un 50% en la sesión de hoy y varias acciones con un alto porcentaje de cortos están repuntando con fuerza. De nuevo, los foros en Reddit vuelven a ser protagonistas de estas subidas y los especuladores se unen a las acciones meme. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de GoPro se disparan Las acciones de GoPro están despegando en la sesión de hoy por el cierre de posiciones cortas. Aunque el porcentaje de cortos sobre el capital flotante ronda el 10%, parece que en la última semana el cierre de posiciones está siendo muy agresivo y sus acciones suben alrededor de un 160% en apenas estos 5 días. Fuente: Plataforma de XTB Por otro lado, las acciones de Krispy Kreme es una cadena de donuts de Estados Unidos cuyos cortos están hundiendo la compañía. En este 2025 las acciones acumulan un descenso de casi el 50%, empujadas por unos cortos que representan alrededor del 32,2% de su capital flotante. Si hace unas semanas hablábamos del short-squeeze en las acciones de Solaria con un 18% de cortos sobre su free float, es fácil imaginar el efecto que tiene el cierre de posiciones cortas en las acciones de Krispy Kreme. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Otras empresas como Beyond Meat también están repuntando. Estos movimientos están reflejando como las acciones con un alto porcentaje de cortos son una bomba de relojería. Se trata de compañías que tienen problemas estructurales o están viviendo algún tipo de disrupción, que es aprovechado por los bajistas. Sin embargo, cuando la liquidez de las acciones es reducida, el cierre de posiciones se puede dificultar y los short-squeeze cada vez son más frecuentes. Aunque muchos inversores ven estos movimientos con reticencias, la realidad es que estas presiones sobre los cortos aumentan la eficiencia del mercado. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.