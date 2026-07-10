¿Vuelven las preocupaciones sobre las empresas tecnológicas?

Los principales índices europeos mostraron pocos cambios al cierre de la semana: el STOXX 600 bajó entre un 0,1% y un 0,2%, encaminándose a poner fin a una racha alcista de cuatro semanas. La negociación de futuros en Wall Street también presenta un comportamiento mixto: los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 bajan ligeramente (un 0,1% y un 0,41% respectivamente), mientras que el Dow Jones sube levemente tras la sólida sesión del jueves.

El principal factor que influye en el sentimiento del mercado es la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán tras la ruptura de una tregua de tres semanas, sumada a los ataques de las fuerzas iraníes contra infraestructura militar estadounidense en el Golfo Pérsico.

Además, el sector tecnológico se encuentra bajo presión debido a la toma de beneficios tras el reciente repunte y a la expectativa de la salida a bolsa del fabricante surcoreano de chips SK Hynix en el Nasdaq.

Los precios del petróleo siguen siendo volátiles: subieron a principios de esta semana tras los ataques estadounidenses contra Irán y la imposición de sanciones al petróleo iraní, aunque desde entonces han retrocedido ligeramente desde su máximo de 80 dólares por barril ante las expectativas de conversaciones para un alto el fuego.

El dólar estadounidense se mantiene firme en medio de la incertidumbre geopolítica, si bien se debilitó levemente el viernes tras alcanzar su nivel más alto en cinco días, mientras los inversores evaluaban el riesgo de una mayor escalada del conflicto.

Por sectores, las telecomunicaciones (+1,4%) presentan el mejor desempeño, gracias a un aumento de casi el 11% en el precio de las acciones de Vodafone, junto con el sector de viajes y ocio (+0,8%), impulsado por aerolíneas como easyJet.

El sector tecnológico es el que peor se comporta, con una caída de alrededor del 1,3%, lastrado por empresas de semiconductores como Soitec, BE Semiconductor y ASML.

Noticias corporativas

easyJet se encuentra en el centro de una batalla por su adquisición: Apollo Global Management ha presentado una oferta de 5.700 millones de libras esterlinas (7,15 libras por acción), superando la oferta anterior de Castlelake (6,90 libras por acción), lo que disparó el precio de las acciones de easyJet en más de un 14%.

Volkswagen registró una caída del 8,6% en las entregas globales durante el segundo trimestre, principalmente debido a un descenso del 36,6% en las ventas en China, a pesar de los aumentos en Norteamérica y Europa Occidental; Mercedes-Benz, BMW y Porsche informaron de problemas similares esta semana.

Bayer ha obtenido 3.000 millones de euros de capital de los fondos de Apollo como parte de una transacción relacionada con su unidad de anticonceptivos LARC, cuyo objetivo es fortalecer el balance de la compañía manteniendo el control operativo total.

Vodafone subió casi un 11% después de que la empresa emiratí E& anunciara la venta de su participación del 16,2% por 5.950 millones de dólares a un grupo familiar liderado por el multimillonario francés Xavier Niel.

ArcelorMittal subió un 5% después de que J.P. Morgan elevara su recomendación de "infraponderar" a "neutral" como parte de una revisión positiva más amplia del sector siderúrgico europeo, que también impulsó a Voestalpine (+6%) y Salzgitter (+10,3%).

Northland Power y Orlen han anunciado la generación de la primera electricidad del proyecto Baltic Power, el primer parque eólico marino de Polonia, con una capacidad de 1,1 GW, que suministrará electricidad a 1,5 millones de hogares polacos una vez que esté plenamente operativo en la segunda mitad de 2026.