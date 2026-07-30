ArcelorMittal, la mayor acerera que cotiza en el Ibex 35, ha presentado hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre y al primer semestre del ejercicio. La compañía ha batido las expectativas de EBITDA del consenso de mercado gracias a la recuperación del negocio europeo, impulsada por las nuevas salvaguardas comerciales de la Unión Europea, aunque el beneficio neto atribuido del semestre se ha visto penalizado por mayores pérdidas cambiarias y un encarecimiento de la carga financiera. Tras la presentación, las acciones de ArcelorMittal cotizan en positivo dentro del Ibex 35, aunque con un impulso más reducido que el que experimentan otras empresas que también han presentado resultados, como Sacyr, BBVA o Fluidra. ¿Cuáles son las claves de la presentación?

Cifras clave de los resultados de ArcelorMittal del segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2026, ArcelorMittal facturó 16.761 millones de dólares, un EBITDA de 2.064 millones de dólares (155 dólares por tonelada) y un beneficio neto atribuido de 683 millones de dólares, equivalente a un beneficio por acción de 0,90 dólares. Esa cifra de EBITDA superó ligeramente el consenso de analistas, que situaba la previsión en 2.010 millones de dólares.

La producción de acero crudo alcanzó los 14,3 millones de toneladas y los envíos de acero sumaron 13,4 millones de toneladas en el trimestre, mientras que la producción de mineral de hierro se elevó a 13,5 millones de toneladas.

A nivel semestral (enero-junio 2026), las ventas ascendieron a 32.218 millones de dólares, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025, apoyadas en un incremento del 10,2% en el precio medio de venta del acero que compensó el descenso de los volúmenes despachados. El EBITDA semestral creció un 8,8% hasta 3.743 millones de dólares, apoyado en la fortaleza de Europa, Norteamérica (con la consolidación de Calvert) y la filial india AMNS India, que compensaron la debilidad de Brasil y de la división minera.

Un dato a destacar es el del beneficio neto atribuido semestral, de 1.258 millones de dólares, un 51,6% menos que los 2.598 millones registrados en el primer semestre de 2025. Sin embargo, esta comparación esconde una trampa contable relevante: el resultado de 2025 incluyó alrededor de 1.160 millones de dólares en plusvalías extraordinarias, derivadas principalmente de la entrada de Nippon Steel en el 50% de la planta conjunta AM/NS Calvert (Estados Unidos), además de un deterioro de 200 millones por la venta de activos en los Balcanes.

Si se compara con el beneficio neto ajustado de 2025 (1.810 millones de dólares), que excluye esas partidas extraordinarias, la caída interanual del beneficio se reduce al 30,5%. La propia compañía atribuye este descenso ajustado al aumento de las pérdidas por tipo de cambio —que pasaron de un beneficio de 123 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a una pérdida de 366 millones en el mismo periodo de 2026— y al incremento de los gastos financieros netos por intereses, que subieron de 121 a 269 millones de dólares.

ArcelorMittal acelera en todas sus métricas

La verdadera buena noticia del informe está en la comparación secuencial. Frente al primer trimestre de 2026, ArcelorMittal ha acelerado en prácticamente todas las métricas relevantes:

Ventas: 16.761 millones de dólares frente a 15.457 millones en el 1T26, un incremento del 8,4%, apoyado en una subida del 4,4% en precios y del 4,1% en volúmenes de envío, con avances generalizados en todos los segmentos siderúrgicos.

16.761 millones de dólares frente a 15.457 millones en el 1T26, un incremento del 8,4%, apoyado en una subida del 4,4% en precios y del 4,1% en volúmenes de envío, con avances generalizados en todos los segmentos siderúrgicos. EBITDA: 2.064 millones de dólares frente a 1.679 millones en el 1T26, un salto del 22,9%.

2.064 millones de dólares frente a 1.679 millones en el 1T26, un salto del 22,9%. Resultado de explotación: 1.055 millones de dólares frente a 753 millones, con un EBITDA por tonelada que mejoró de 131 a 155 dólares.

1.055 millones de dólares frente a 753 millones, con un EBITDA por tonelada que mejoró de 131 a 155 dólares. Beneficio neto: 683 millones de dólares frente a 575 millones en el trimestre previo, un incremento del 18,8%.

Por divisiones, la aceleración trimestral ha sido generalizada: el EBITDA de Europa subió un 39,3% (de 501 a 697 millones de dólares), con una mejora de 28 dólares por tonelada gracias al nuevo mecanismo europeo de cuotas arancelarias (TRQ); Norteamérica avanzó un 27,4% (de 383 a 488 millones); Brasil, un 20,0% (de 334 a 401 millones); Soluciones Sostenibles, un 14,3%; y la filial india AMNS India, un 31,5%. La única excepción fue el negocio minero, cuyo EBITDA cayó un 40,1% (de 299 a 179 millones de dólares) por las fuertes lluvias en Liberia y restricciones logísticas en los puertos canadienses.

La contrapartida de esta expansión ha sido un ligero repunte de la deuda neta, que pasó de 9.311 millones de dólares a cierre del primer trimestre a 9.500 millones a 30 de junio, tras remunerar a los accionistas con 600 millones de dólares y una inversión en circulante que ha lastrado el flujo de caja libre semestral, negativo en 1.493 millones de dólares (frente a -837 millones en el primer semestre de 2025).

Se mantienen las previsiones

El consejero delegado, Aditya Mittal, ha destacado que la compañía avanza hacia “niveles estructuralmente más altos de rentabilidad”, señalando que la mejora en Europa es la más significativa desde la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del nuevo instrumento de cuotas arancelarias (TRQ) que complementa al mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM). ArcelorMittal anticipa que los envíos en Europa se mantendrán estables o ligeramente al alza en el tercer trimestre, rompiendo con el habitual patrón estacional de caída de un dígito alto. La compañía también ha confirmado el reinicio de altos hornos estratégicos: Asturias (España), parado desde septiembre de 2025; Dabrowa (Polonia), reactivado el 28 de abril; y Fos-sur-Mer (Francia), inactivo desde 2023 y relanzado a finales de julio.

En materia de retribución al accionista, ArcelorMittal ha recomprado acciones por 483 millones de dólares en el trimestre (frente a cero en el 1T26) y ha distribuido un dividendo base trimestral de 0,15 dólares por acción, dentro de la política que contempla un dividendo anual de 0,60 dólares por título en 2026 (un 9% más que en 2025) tras el cambio a pagos trimestrales anunciado en febrero. Además, la venta parcial de un 10% de su participación en Vallourec generó una plusvalía de 300 millones de dólares en el trimestre, íntegramente compensada por un deterioro de igual importe en su inversión asociada en Baffinland; la compañía ha destinado lo obtenido en Vallourec a recompras adicionales, lo que le lleva a confirmar que la remuneración al accionista de 2026 superará el mínimo de su política de retribución. La acerera mantiene además invariada su guía de capex para 2026, de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, y su previsión de un EBITDA incremental de en torno a 1.800 millones de dólares procedente de su cartera de proyectos de crecimiento estratégico (ampliación minera en Liberia, expansión en India, acero eléctrico y renovables).

Opinión de XTB España sobre los resultados de ArcelorMittal

ArcelorMittal ha entregado un trimestre que confirma que el negocio europeo, el históricamente más castigado del grupo, empieza a beneficiarse de un cambio de régimen regulatorio real y no solo de expectativas. Un incremento del 39% en el EBITDA de Europa en apenas tres meses, unido a la reactivación de altos hornos que llevaban parados desde 2023 y 2025, no es ruido estadístico: es la evidencia de que las nuevas cuotas arancelarias europeas están teniendo el efecto que el mercado llevaba meses anticipando en el precio de la acción. Combinado con el hecho de que la compañía haya batido el consenso de EBITDA pese a operar en un entorno de precios del acero todavía por debajo de los máximos históricos, el mensaje operativo del trimestre es sólido y da soporte a la tesis de una rentabilidad “estructuralmente más alta” que defiende su consejero delegado.

Dicho esto, sería un error quedarse solo con el titular del beneficio neto o, en sentido contrario, descartarlo sin más como ruido contable. La caída del 51,6% del beneficio semestral es un dato real y auditado, aunque distorsionado por la comparación contra una base de 2025 inflada por una plusvalía extraordinaria de mil millones de dólares; pero incluso en términos ajustados, el descenso del 30,5% refleja un deterioro genuino en dos partidas que sí importan de cara al futuro: el coste financiero neto, que se ha más que duplicado por el mayor endeudamiento, y unas pérdidas cambiarias que introducen una volatilidad importante en los resultados trimestrales de una compañía con exposición a múltiples divisas. Con la deuda neta subiendo por segundo trimestre consecutivo hasta 9.500 millones de dólares y un flujo de caja libre semestral marcadamente negativo por la inversión en circulante, el reto para ArcelorMittal en la segunda mitad del año será demostrar que puede capturar el viento de cola europeo sin seguir presionando su balance, especialmente si mantiene el ritmo de recompras y dividendos que ha prometido a sus accionistas.

Las acciones de ArcelorMittal suben ligeramente

La respuesta bursátil ha sido moderada, con un las acciones de ArcelorMittal subiendo un 0,9% en estos momentos. Este comportamiento contenido resulta coherente con el hecho de que el EBITDA batiera ligeramente el consenso, mientras que el beneficio neto, condicionado por el efecto divisa y por el cruce contable entre Vallourec y Baffinland, quedó por debajo de la expectativa de 802 millones de dólares que esperaba el mercado antes de la publicación. En el año, las acciones de ArcelorMittal acumulan una revalorización del 49%, tras el fuerte impulso de julio ligado a la mejora de perspectivas para el sector siderúrgico europeo y a la subida de recomendación de JPMorgan a comienzos de mes.

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