¿Wall Street está preparado para seguir subiendo? Resumen de los resultados de las empresas del S&P 500

La temporada de resultados del segundo trimestre de 2026 comenzó con mucha fuerza, aunque hasta el momento solo el 10% de las empresas del S&P 500 ha publicado sus cifras. La magnitud de las sorpresas positivas y las revisiones de previsiones sugiere que el crecimiento de los beneficios podría mantenerse muy por encima del 20%, pese a la valoración relativamente elevada del mercado en su conjunto. Veamos entonces qué revelan los datos recopilados por FactSet, actualizados hasta el viernes 17 de julio.

Información clave

El 88% de las empresas que ya reportaron superó las expectativas de beneficio por acción , mientras que el 85% presentó ingresos por encima de la estimación de consenso.

de las empresas que ya reportaron superó las expectativas de , mientras que el presentó ingresos por encima de la estimación de consenso. El crecimiento total de los beneficios del S&P 500 para el segundo trimestre se sitúa actualmente en 24,7% interanual . Si este ritmo se mantiene, sería el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento de los beneficios superior al 20% .

para el segundo trimestre se sitúa actualmente en . Si este ritmo se mantiene, sería el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento de los beneficios superior al . Hasta el 30 de junio , se esperaba que los beneficios aumentaran cerca de 24% interanual , lo que indica una mejora de las previsiones a medida que fueron publicándose los resultados.

, se esperaba que los beneficios aumentaran cerca de , lo que indica una mejora de las previsiones a medida que fueron publicándose los resultados. En ocho sectores, los resultados actuales o esperados son superiores a los previstos al cierre de junio, gracias a las revisiones al alza de las estimaciones de BPA y a las sorpresas positivas.

y a las sorpresas positivas. Para el tercer trimestre de 2026 , cuatro compañías emitieron previsiones negativas de BPA , mientras que cinco entregaron perspectivas positivas.

, cuatro compañías emitieron previsiones negativas de , mientras que cinco entregaron perspectivas positivas. La relación P/E forward del S&P 500 se sitúa en 20,3 y permanece por encima del promedio de cinco años de 19,9 y del promedio de diez años de 19,0.

¿Impulsarán las grandes tecnológicas un nuevo mercado alcista?

Las compañías del grupo de las “Siete Magníficas” continúan siendo un motor clave del crecimiento de los beneficios del S&P 500, aunque su ventaja frente al resto del índice se está reduciendo gradualmente. En el segundo trimestre de 2026, se espera que sus beneficios crezcan más rápido que los de las otras 493 compañías, aunque las empresas fuera del grupo de los mayores gigantes tecnológicos están aportando una proporción cada vez mayor al crecimiento de los beneficios. Por lo tanto, los datos apuntan a una recuperación más amplia de los resultados, y no únicamente a una continuación del dominio de las “Siete Magníficas”.

La tasa estimada de crecimiento de los beneficios de las “Siete Magníficas” para el segundo trimestre de 2026 es de 31,1% interanual , frente al 22,8% previsto para las otras 493 compañías del índice.

para el segundo trimestre de 2026 es de , frente al previsto para las otras del índice. Si las 493 empresas restantes efectivamente registran un aumento de 22,8% en sus beneficios, este sería su mejor resultado desde el cuarto trimestre de 2021 , cuando la tasa de crecimiento alcanzó 32,3% .

en sus beneficios, este sería su mejor resultado desde el , cuando la tasa de crecimiento alcanzó . Cuatro de las cinco compañías que más contribuyeron al crecimiento de los beneficios del S&P 500 no forman parte de las “Siete Magníficas” : Micron Technology , Chevron , Exxon Mobil y Broadcom .

no forman parte de las : , , y . Nvidia es la única compañía de las “Siete Magníficas” que figura entre las cinco mayores fuentes de crecimiento de los beneficios para el segundo trimestre.

es la única compañía de las que figura entre las cinco mayores fuentes de crecimiento de los beneficios para el segundo trimestre. Micron y Nvidia son actualmente las dos mayores contribuyentes al crecimiento total de los beneficios del índice.

y son actualmente las dos mayores contribuyentes al crecimiento total de los beneficios del índice. Si se excluyeran Micron y Nvidia , el crecimiento total de los beneficios del S&P 500 caería de 24,7% a 16,8% .

y , el crecimiento total de los beneficios del caería de a . Para el tercer trimestre de 2026 , los analistas esperan que los beneficios de las “Siete Magníficas” aumenten 31,8% , frente al 25,5% proyectado para las otras 493 compañías.

, los analistas esperan que los beneficios de las aumenten , frente al proyectado para las otras 493 compañías. En el cuarto trimestre, la tasa de crecimiento prevista para las “Siete Magníficas” se reduce a 22,8% , mientras que para el resto del índice se sitúa en 25,3% .

se reduce a , mientras que para el resto del índice se sitúa en . Esto significa que, hacia finales de 2026, las otras 493 compañías podrían crecer por primera vez en este ciclo a un ritmo superior al grupo de los principales líderes tecnológicos.

Fuente: FactSet

Las cifras son impresionantes

La temporada de resultados del segundo trimestre de 2026 comenzó de forma significativamente mejor de lo esperado, tanto en la cantidad de sorpresas positivas como en su magnitud. En esta etapa, el 10% de las compañías del S&P 500 ya ha publicado sus resultados, por lo que los datos siguen siendo preliminares, aunque apuntan a una nueva aceleración del crecimiento de los beneficios y los ingresos. El sector financiero está proporcionando el mayor respaldo positivo, mientras que el sector salud continúa siendo la principal área de debilidad.

El 88% de las compañías que ya reportaron superó las expectativas de BPA , frente a un promedio de cinco años de 78% y un promedio de diez años de 76% .

de las compañías que ya reportaron superó las expectativas de , frente a un promedio de cinco años de y un promedio de diez años de . Los beneficios totales publicados por las compañías son 16,4% superiores a las previsiones, muy por encima del promedio de cinco años de 7,0% y del promedio de diez años de 7,4% .

superiores a las previsiones, muy por encima del promedio de cinco años de y del promedio de diez años de . Los promedios históricos incluyen el conjunto completo de resultados de las 500 compañías, por lo que no son totalmente comparables con los datos actuales, basados únicamente en los resultados del 10% del índice.

del índice. Durante la última semana, las sorpresas positivas de BPA en el sector financiero fueron el principal factor detrás del aumento de la tasa de crecimiento prevista para los beneficios del S&P 500 .

en el sector financiero fueron el principal factor detrás del aumento de la tasa de crecimiento prevista para los beneficios del . Desde el 30 de junio , las mejoras del índice han estado impulsadas principalmente por los bancos y otras compañías financieras, aunque parte de este efecto fue compensado por revisiones a la baja en las previsiones de beneficios del sector salud.

, las mejoras del índice han estado impulsadas principalmente por los bancos y otras compañías financieras, aunque parte de este efecto fue compensado por revisiones a la baja en las previsiones de beneficios del sector salud. La tasa total de crecimiento de los beneficios para el segundo trimestre se sitúa actualmente en 24,7% interanual , frente al 22,5% de hace una semana y al 23,2% registrado al cierre de junio.

, frente al de hace una semana y al registrado al cierre de junio. Si el crecimiento de los beneficios se mantiene en 24,7% , este sería el segundo trimestre consecutivo con una expansión superior al 20% y el séptimo trimestre consecutivo con un crecimiento de dos dígitos.

, este sería el segundo trimestre consecutivo con una expansión superior al y el séptimo trimestre consecutivo con un crecimiento de dos dígitos. Diez de los once sectores están reportando o se espera que reporten un crecimiento interanual de los beneficios.

Se proyecta un crecimiento de dos dígitos en seis sectores, con las tasas más elevadas en energía , tecnología de la información y materiales .

, y . El sector salud sigue siendo el único en el que se proyecta una disminución de los beneficios frente al año anterior.

El 85% de las compañías que ya publicaron sus resultados superó las estimaciones de consenso de ingresos, frente a un promedio de cinco años de 70% y un promedio de diez años de 68% .

de las compañías que ya publicaron sus resultados superó las estimaciones de consenso de ingresos, frente a un promedio de cinco años de y un promedio de diez años de . En conjunto, los ingresos son 3,8% superiores a las previsiones, mientras que la sorpresa positiva promedio de los últimos cinco años es de 1,9% y la de los últimos diez años es de 1,6% .

superiores a las previsiones, mientras que la sorpresa positiva promedio de los últimos cinco años es de y la de los últimos diez años es de . El crecimiento total de los ingresos para el segundo trimestre aumentó hasta 12,8% interanual , frente al 12,3% de hace una semana y al 12,2% registrado al cierre de junio.

, frente al de hace una semana y al registrado al cierre de junio. El sector financiero realizó la mayor contribución a la mejora del crecimiento de los ingresos, tanto durante la última semana como desde finales de junio.

Si el crecimiento de los ingresos finalmente se sitúa en 12,8% , sería el mejor resultado desde el segundo trimestre de 2022 , cuando la tasa alcanzó 13,9% .

, sería el mejor resultado desde el , cuando la tasa alcanzó . Este resultado también marcaría el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento de dos dígitos en los ingresos del S&P 500.

¿Fuerte crecimiento de los ingresos para las empresas del S&P 500?

Es importante destacar que el crecimiento de los ingresos durante el segundo trimestre de 2026 sigue siendo generalizado entre los distintos sectores, con los once segmentos del S&P 500 reportando o proyectando un crecimiento interanual positivo. Al mismo tiempo, la magnitud de las sorpresas positivas en los beneficios supera los promedios históricos, aunque con los niveles actuales de valoración, el mercado continúa esperando que el crecimiento de los resultados se mantenga sólido. La temporada de resultados se intensificará significativamente durante esta semana, ya que 86 compañías del índice presentarán sus cifras, incluidas cuatro empresas del Dow Jones Industrial Average.

El mayor crecimiento de los ingresos se espera en los sectores de tecnología de la información , energía y servicios de comunicación .

, y . Los analistas prevén un aumento interanual de 27,0% en los beneficios del S&P 500 para el tercer trimestre de 2026 y un incremento de 24,6% para el cuarto trimestre.

en los beneficios del para el tercer trimestre de 2026 y un incremento de para el cuarto trimestre. Para el conjunto de 2026 , la previsión de consenso apunta a un aumento interanual de 24,5% en los beneficios.

, la previsión de consenso apunta a un aumento interanual de en los beneficios. La proporción de compañías que superó las expectativas de BPA es superior al promedio anual de 80% , al promedio de cinco años de 78% y al promedio de diez años de 76% .

es superior al promedio anual de , al promedio de cinco años de y al promedio de diez años de . Los promedios históricos incluyen los resultados completos de las 500 compañías, por lo que cualquier comparación con la etapa actual de la temporada debe interpretarse con cautela.

La mayor proporción de sorpresas positivas de BPA se registró en los sectores de comunicaciones , salud y bienes raíces , donde el 100% de las compañías que reportaron superó las previsiones.

se registró en los sectores de , y , donde el de las compañías que reportaron superó las previsiones. En el sector financiero, el 89% de las compañías presentó un BPA superior a las expectativas.

de las compañías presentó un superior a las expectativas. La menor proporción de sorpresas positivas se observó en los sectores de consumo discrecional y consumo básico , donde se situó en 80% en ambos casos.

y , donde se situó en en ambos casos. Los beneficios combinados de las compañías que ya reportaron son 16,4% superiores a lo esperado.

superiores a lo esperado. La magnitud de la sorpresa positiva supera claramente el promedio anual de 9,2% , el promedio de cinco años de 7,0% y el promedio de diez años de 7,4% .

, el promedio de cinco años de y el promedio de diez años de . El sector de consumo discrecional registró la mayor sorpresa positiva agregada, con beneficios 44,3% superiores a las previsiones.

superiores a las previsiones. Nike realizó la mayor contribución dentro de este sector, al reportar un BPA de 0,72 dólares , frente a los 0,12 dólares esperados.

realizó la mayor contribución dentro de este sector, al reportar un , frente a los esperados. Los beneficios GAAP de Nike incluyeron una ganancia extraordinaria de 0,52 dólares por acción , relacionada con la recuperación prevista de fondos derivados de los aranceles de la IEEPA .

de incluyeron una ganancia extraordinaria de , relacionada con la recuperación prevista de fondos derivados de los aranceles de la . El sector financiero registró la segunda mayor sorpresa positiva agregada, con beneficios 21,7% superiores a la estimación de consenso.

superiores a la estimación de consenso. Travelers Companies reportó un BPA de 10,04 dólares , frente a los 5,41 dólares esperados.

reportó un , frente a los esperados. Goldman Sachs informó un BPA de 20,98 dólares , frente a una previsión de 14,51 dólares .

informó un , frente a una previsión de . JPMorgan Chase reportó un BPA de 7,70 dólares , frente a los 5,59 dólares esperados.

reportó un , frente a los esperados. La tercera mayor sorpresa positiva provino del sector de tecnología de la información, donde los beneficios fueron 14,2% superiores a las expectativas.

superiores a las expectativas. Dentro del sector, Micron presentó la mayor sorpresa, con un BPA de 25,11 dólares , frente a la previsión de 20,86 dólares .

presentó la mayor sorpresa, con un , frente a la previsión de . El sector salud ocupó el cuarto lugar en términos de magnitud de la sorpresa, con un resultado 11,9% superior a la estimación de consenso.

superior a la estimación de consenso. UnitedHealth Group reportó un BPA de 6,38 dólares , frente a los 4,91 dólares esperados.

reportó un , frente a los esperados. Elevance Health informó un BPA de 7,45 dólares, frente a una previsión de 6,21 dólares.

Fuente: FactSet

El mayor crecimiento de los ingresos se espera en los sectores de tecnología de la información , energía y servicios de comunicación .

, y . Los analistas prevén un aumento interanual de 27,0% en los beneficios del S&P 500 para el tercer trimestre de 2026 y un incremento de 24,6% para el cuarto trimestre.

en los beneficios del para el tercer trimestre de 2026 y un incremento de para el cuarto trimestre. Para el conjunto de 2026 , la previsión de consenso apunta a un aumento interanual de 24,5% en los beneficios.

, la previsión de consenso apunta a un aumento interanual de en los beneficios. La proporción de compañías que superó las expectativas de BPA es superior al promedio anual de 80% , al promedio de cinco años de 78% y al promedio de diez años de 76% .

es superior al promedio anual de , al promedio de cinco años de y al promedio de diez años de . Los promedios históricos incluyen los resultados completos de las 500 compañías, por lo que cualquier comparación con la etapa actual de la temporada debe interpretarse con cautela.

La mayor proporción de sorpresas positivas de BPA se registró en los sectores de comunicaciones , salud y bienes raíces , donde el 100% de las compañías que reportaron superó las previsiones.

se registró en los sectores de , y , donde el de las compañías que reportaron superó las previsiones. En el sector financiero, el 89% de las compañías presentó un BPA superior a las expectativas.

de las compañías presentó un superior a las expectativas. La menor proporción de sorpresas positivas se observó en los sectores de consumo discrecional y consumo básico , donde se situó en 80% en ambos casos.

y , donde se situó en en ambos casos. Los beneficios combinados de las compañías que ya reportaron son 16,4% superiores a lo esperado.

superiores a lo esperado. La magnitud de la sorpresa positiva supera claramente el promedio anual de 9,2% , el promedio de cinco años de 7,0% y el promedio de diez años de 7,4% .

, el promedio de cinco años de y el promedio de diez años de . El sector de consumo discrecional registró la mayor sorpresa positiva agregada, con beneficios 44,3% superiores a las previsiones.

superiores a las previsiones. Nike realizó la mayor contribución dentro de este sector, al reportar un BPA de 0,72 dólares , frente a los 0,12 dólares esperados.

realizó la mayor contribución dentro de este sector, al reportar un , frente a los esperados. Los beneficios GAAP de Nike incluyeron una ganancia extraordinaria de 0,52 dólares por acción , relacionada con la recuperación prevista de fondos derivados de los aranceles de la IEEPA .

de incluyeron una ganancia extraordinaria de , relacionada con la recuperación prevista de fondos derivados de los aranceles de la . El sector financiero registró la segunda mayor sorpresa positiva agregada, con beneficios 21,7% superiores a la estimación de consenso.

superiores a la estimación de consenso. Travelers Companies reportó un BPA de 10,04 dólares , frente a los 5,41 dólares esperados.

reportó un , frente a los esperados. Goldman Sachs informó un BPA de 20,98 dólares , frente a una previsión de 14,51 dólares .

informó un , frente a una previsión de . JPMorgan Chase reportó un BPA de 7,70 dólares , frente a los 5,59 dólares esperados.

reportó un , frente a los esperados. La tercera mayor sorpresa positiva provino del sector de tecnología de la información, donde los beneficios fueron 14,2% superiores a las expectativas.

superiores a las expectativas. Dentro del sector, Micron presentó la mayor sorpresa, con un BPA de 25,11 dólares , frente a la previsión de 20,86 dólares .

presentó la mayor sorpresa, con un , frente a la previsión de . El sector salud ocupó el cuarto lugar en términos de magnitud de la sorpresa, con un resultado 11,9% superior a la estimación de consenso.

superior a la estimación de consenso. UnitedHealth Group reportó un BPA de 6,38 dólares , frente a los 4,91 dólares esperados.

reportó un , frente a los esperados. Elevance Health informó un BPA de 7,45 dólares, frente a una previsión de 6,21 dólares.

Fuente: FactSet